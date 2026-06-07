(คลิป)ระทึกอีกล็อต!ตชด.ไล่สกัดแก๊งค้ายาเหิมบึ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถจนท.หนีตกข้างทาง พบขนยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด

เชียงราย – ตำรวจ ตชด.เปิดปฏิบัติการไล่ล่าระทึก-ยึดอีกล็อตใหญ่..แก๊งขนยาสุดเหิมบึ่งฟอร์จูนเนอร์ป้ายทะเบียนเชียงใหม่พุ่งชนรถ จนท. หวังหนีผ่านถนนอ้อมเมืองเชียงรายกลางดึก สุดท้ายรถตกข้างทางคนขับกับคู่หูยังทิ้งรถเผ่น พบขนยาบ้ายัดมาเต็มห้องโดยสารถึง 21 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 4,200,000 เม็ด
วันนี้ (7 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 กก.ตชด.32 ได้ตรวจยึดของกลางยาบ้า ได้เป็นจำนวนมาก หลังจากสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของกลางจำนวนมากผ่านถนนพหลโยธินสายแม่จัน-เชียงราย ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 จึงพร้อมด้วย กก.ตชด.32 และ ร้อย ตชด.32 ช่วงค่ำวันที่ผ่านมา จึงวางแผนสกัดกั้น
กระทั่งเวลา 21.50 น.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับมาตามถนนพหลโยธิน ผ่านพื้นที่ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ขาล่อง มุ่งหน้าจะไปทางตัวเมือง เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังออกติดตาม
เมื่อรถคันดังกล่าวถึงแยกขัวแคร่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ได้เลี้ยวขวาไปตามทางเลี่ยงเมืองหรือบายพาสฝั่งตะวันตก จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่เห็นว่ารถเป้าหมายเริ่มใช้ความเร็วจึงได้พยายามสกัดเอาไว้ขณะกำลังผ่านแยกฮ่องอ้อ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย
แต่รถคันดังกล่าวกลับพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่จนได้รับความเสียหายเล็กน้อย ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนบายพาสฝั่งตะวันตก เจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตาม จนรถที่หลบหนีเสียหลังพุ่งเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางตรงข้ามวิทยาลัยเชียงราย อ.เมืองเชียงราย แต่คนในรถซึ่งมีทั้งคนขับและคนนั่งโดยสารเป็นชายรวมจำนวน 2 คน ได้เปิดประตูวิ่งหลบหนีไปกับความมืด
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นภายนรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาเต็มห้องโดยสารรวม 21 กระสอบ แต่ละกระสอบบรรจุยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 4,200,000 เม็ด จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและออกติดตามจับกุมคนที่หลบหนีต่อไป.