ยิ่งใหญ่! ฉลอง 2 ขวบลูกช้างแฝดคู่แรกของโลก “พลายสรรพลักษณ์โสภณ-พังสกลลักษณ์โสภิต” พระอาจารย์แดงร่วมอวยพร

พระนครศรีอยุธยา - วังช้างอยุธยาแลเพนียดจัดงานวันเกิดครบ 2 ปี ลูกช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลก “พลายสรรพลักษณ์โสภณ-พังสกลลักษณ์โสภิต” อย่างอบอุ่นและคึกคัก นิมนต์ “พระอาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ” รับถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางแฟนคลับและนักท่องเที่ยวร่วมอวยพรจำนวนมาก
วันนี้(7 มิ.ย.) นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ประธานชมรมคชบาล และประธานกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน พร้อมด้วยควาญช้าง นักท่องเที่ยว และแฟนคลับ ร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ 2 ปี ให้กับ “พลายสรรพลักษณ์โสภณ” และ “พังสกลลักษณ์โสภิต” ลูกช้างแฝดต่างเพศคู่แรกของโลก ที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น มีการจัดเค้กวันเกิดขนาดใหญ่ตกแต่งเป็นรูปลูกช้างแฝด พร้อมข้อความอวยพรครบรอบ 2 ปี ท่ามกลางแฟนคลับที่ติดตามและให้กำลังใจลูกช้างทั้งสองเชือกมาตั้งแต่วันคลอด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 จนเติบโตแข็งแรงและกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสักการะศาลปะกำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวช้างให้ความเคารพ ก่อนที่ พระครูเกษมจันทวิมล หรือ “พระอาจารย์แดง” เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ และเจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 จะร่วมประกอบพิธีรับถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างแฝดทั้งสองเชือก
จากนั้นควาญช้าง นักท่องเที่ยว และแฟนคลับ ร่วมร้องเพลง “แฮปปี้เบิร์ธเดย์” อวยพรวันเกิด ขณะที่ลูกช้างทั้งสองเชือกยังร่วมถวายสังฆทานและถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขาทราย กาแล็กซี่ ตู้ ดิเรก อมาตยกุล และศิลปินนักร้องอีกหลายคน ร่วมร้องเพลงอวยพรและสร้างสีสันให้กับงานวันเกิดของลูกช้างแฝดคู่พิเศษแห่งผืนแผ่นดินไทย
นายเรียงทองบาท กล่าวว่า การจัดงานวันเกิดครบ 2 ปีของลูกช้างแฝดคู่แรกของโลกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางวังช้างฯ พร้อมพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในอนาคต