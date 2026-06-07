รวบแก๊งพม่าก่อเหตุอุกอาจปล้นสายไฟค่ากว่า6แสนบาทจากไซด์งานใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รุมทำร้าย รภป.อ่วม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - รวบแก๊งพม่าก่อเหตุปล้นทรัพย์ในไซด์งานก่อสร้างเขต อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จับ รปภ.มัดมือมัดเท้ารุมทำร้ายก่อนขนสายไฟใหม่ขึ้นกระบะ 2คันนำขายร้านรับซื้อของเก่า มูลค่าเสียหายกว่า 6แสนบาท ตร.บ้านบึง ร่วมสืบจังหวัดชลบุรีตามรวบแล้ว 4ราย เหลือหัวหน้าใหญ่อยู่ระหว่างหลบหนี
จากเหตุการณ์ชายฉกรรจ์นับสิบคนบุกเข้าล้อมรถก่อนรุมทำร้าย รปภ.ในไซด์งานก่อสร้างในพื้นที่ ม. 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีจับมัดมือมัดเท้า ก่อนช่วยกันขนสายไฟใหม่ขึ้นรถกระบะ 2 คันขับหลบหนี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ01.23 - 02.20 น. วันที่ 4 มิ.ย. 2569ที่ผ่านมา ปฏิบัติการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานแต่สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท ซ้ำยังเป็นการลงมือก่อเหตุแบบอุกอาจ ไม่เกรงกลัวต่อกฏหมาย
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง พร้อมด้วยพ.ต.ท.ทะนงศักดิ์ สุววรณวัฒน์ รอง ผกก.สืบสวน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี พร้อมไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
กระทั่งช่วงเย็นวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้พบเบาะแสรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปวันเกิดเหตุวิ่งไปตามเส้นทางบ้านสุรศักดิ์ - พันเสด็จนอก ก่อนเลี้ยวเข้าร้านรับซื้อของเก่าในซอย เขาน้อย 7 หมู่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น และยังพบรถยนต์อีซูซุ สีเทา ทะเบียน บย 8419 ซึ่งทะเบียนตรงกับการตรวจสอบจากวงจรปิด ขับมุ่งหน้าออกจากซอยเขาน้อย 7 เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้จอดและเข้าตรวจค้น
พบนาย Ye htwe อายุ 34 ปี ชาวพม่าซึ่งเป็นคนขับ และยังมีภรรยาและพี่สาวพร้อมเด็กเล็กโดยสารมาด้วยอุ้มเด็กนั่งรถมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่ สภ.บ้านบึง ก่อนขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการได้อีก 3 คน คือ นาย sai htet aong อายุ 27 ปี คนขับรถกระบะอีกคันที่ร่วมก่อเหตุ, นาย Wai Gan อายุ 18 ปี ซึ่งทั้งสองคนถูกควบคุมตัวได้ที่บริเวณสนามตะกร้อ ข้างวัดวัดคลองใหญ่ ม.2 ต.หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
และอีกคนคือ นาย Ye ko lin อายุ 34 ปี ถูกจับกุมได้ที่ห้องพักหลังโรงกระถางเก่า ม.2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โดยทั้งหมดยอมรับสารภาพว่า ร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นสายไฟใหม่ และยังมีผู้ร่วมขบวนการที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีคือ นายหม่อง ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊ง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดเดินทางไปยังร้านซื้อขายของเก่าในพื้นที่ หมู่ 10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ผู้ต้องหานำสายไฟไปขายให้ ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก. สภ.บ้านบึง เผยว่าการก่อเหตุปล้นทรัพย์ของแก๊งคนร้ายชาวพม่าในครังนี้ ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจ ซึ่งคนร้ายได้ใช้มีดจี้บังคับพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนจับมัดมือมัดเท้า และใช้กำลังประทุษร้าย ซึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวน บ้านบึง ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ร่วมกับสืบสวนจังหวัดชลบุรี จนทราบว่ารถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถยนต์ที่ผู้ชื้อเป็นชาวพม่า
และเมื่อได้ข้อมูลจึงตรวจสอบตามที่อยู่จนสามารถตามจับตัวผู้ต้องหาและขยายผลจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดรวม 4 คน ส่วนที่เหลือจะได้รวบรวมหลักฐานติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป
" แก๊งนี้คาดว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งทั้งในพื้นที่ สภ.คลองกิ่ว, สภ. หนองใหญ่ และสภ.ปลวกแดง แต่มาถูกจับกุมตัวได้โดยชุดสืบสวนบ้านบึง ทีืใช้เวลาเพียงแค่ 2 วัน เท่านั้น" ผกก. สภ.บ้านบึง กล่าว