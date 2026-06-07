สาดกระสุนสกัดอีกระลอก!ทหารม้ายิงปะทะสนั่นป่า แก๊งขนยาเหิมแบกเป้เข้าชายแดนแม่ฟ้าหลวงตอนฟ้าสาง

เชียงราย – เสียงปืนสนั่นป่าอีกจุด..ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก เฝ้าชายแดนแม่ฟ้าหลวง เจอคาราวานแบกเป้มาตอนฟ้าสางไม่ต่ำกว่า 5-10 คน แค่ส่งสัญญาณหยุดตรวจยิงใส่เปิดทางหนีทันที จนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนพบทิ้งยาบ้าไว้ตามทางเดินป่า 3 กระสอบเป้ ไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านเม็ด
วันนี้ (7 มิ.ย.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราตามพื้นที่ชาแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด
กระทั่งเวลา 08.05 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ซึ่งได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวน-เฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อไปถึงพื้นที่ป่าเขาที่มีช่องทางเดินเขต ต.แม่ฟ้าหลวง พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสะพายเป้เดินลัดเลาะป่าเข้าฝั่งไทยประมาณ 5-10 คน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที
เมื่อสิ้นสุดการปะทะพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนกลุ่มคนร้ายได้ทิ้งสิ่งของเอาไว้ก่อนจะอาศัยความความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก จึงได้จัดกำลังพลเข้าไปควบคุมพื้นที่เพิ่มเติม จากนั้นได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายตกอยู่ตามทางเดินจำนวน 3 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมกันประมาณ 500,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.