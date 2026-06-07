หม่าล่ายานรกก็มี!แก๊งขนยาซุกถ้วยหม้อไฟยัดถุงดำขนข้ามแดนแม่สายกลางดึก เจอทหารม้าดักทิ้งของเผ่น

เชียงราย – อำพรางมาสารพัดรูปแบบ..ทหารม้ายึดหม่าล่ายานรกล็อตใหญ่ หลังลาดตระเวนพบกลุ่มคนแบกถุงดำข้ามชายแดนแม่สายตอนเที่ยงคืนเศษ พอแสดงตัวขอตรวจกลับทิ้งของเผ่นแน่บ ก่อนพบขนหม้อไฟหม่าล่ามาถึง 4 กระสอบ-ยัดยาบ้ามาเต็มทุกถ้วย เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 200,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่ทหารม้า ร้อย ม.3 ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้นำกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งมีแม่น้ำรวกเป็นเส้นเขตแดน ตลอดคืนที่ผ่านมา(6-7 มิ.ย.) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามคำสั่ง พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง
กระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น.ขณะชุดปฏิบัติการ ฉก.ทัพเจ้าตาก ลาดตระเวนไปถึงเขตบ้านป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 2-3 คน พากันสะพายสัมภาระสีดำเดินลัดเลาะไร่ข้าวโพดมายังฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้แสดงตัวเพื่อจะขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับพากันแตกตื่นทิ้งกระสอบไว้ก่อนจะอาศัยความชำนาญและความมืดวิ่งหลบหนีไปทันที เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบบริเวณที่ทิ้งสัมภาระพบเป็นกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำจำนวน 2 กระสอบ
ตรวจสอบภายในพบผลิตภัณฑ์ชุดอาหารหม้อไฟรสเนื้อวัวหม่าล่าแบบปรุงเอง บนผลิตภัณฑ์มีตัวหนังสือยี่ห้อเป็นภาษาจีน อยู่ในกระสอบใบละ 10 ถ้วย รวมจำนวน 20 ถ้วย แต่เมื่อแกะถ้วยพิสูจน์กลับพบบรรจุยาบ้า ถ้วยละ 5 มัดๆ ละ 2,000 เม็ด รวมแต่ละถ้วยมียาบ้าจำนวนประมาณ 10,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวนประมาณ 200,000 เม็ด
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางและนำทั้งหมดส่ง สภ.เกาะช้าง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่าที่ผ่านมาขบวนการค้ายาเสพติดพยายามซุกซ่อนขอกลางในบรรจุภัณฑ์ตางๆ เช่น ห่อใบชา กระสอบฟาง ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคกล่อง ฯลฯ กระทั่งพบในชุดหม้อไฟฯ ดังกล่าว.