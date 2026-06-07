ทหารพรานยิงสนั่นชายแดนแม่จัน!ปะทะคาราวานยานรก ยึดไอซ์อีกล็อต

เชียงราย – ต้องยิงสกัดกันถี่ยิบ..ล่าสุดทหารพราน ร้อย ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 ปะทะคาราวานยาเสพติดเลาะป่าเข้าไทยจนเสียงปืนสนั่นชายแดนแม่จันกลางดึกอีกระลอก ก่อนยึดไอซ์ได้อีกล็อต
ทหารพราน ร้อย ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้นำกำลังออกไปทำการลาดตระเวนชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่จัน จ.เชียงราย คืนที่ผ่านมา(6 มิ.ย.) หลังสืบทราบว่าจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ กระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. ขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปถึงช่องทางธรรมชาติบ้านแสนใหม่ หมู่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5 - 6 คน สะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินลัดเลาะป่าเขาเข้ามาในฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ ทำให้เกิดการยิงปะทะกันประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ส่วนกลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีไป จึงจัดกำลังพลเข้าไปปิดล้อมพื้นที่เพิ่มเติมและตรวจสอบบริเวณจุดปะทะ
เบื้องต้นปรากฎว่าพบมีกระสอบฟางสีขาวดัดแปลงเป็นเป้ตกอยู่จำนวน 7 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในพบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ในถุงใบชาสีเขียว น้ำหนักถุงละประมาณ 1 กิโลกรัม โดยกระสอบ 6 ใบแรกมีถุงบรรจุไอซ์ใบละ 15 ถุง และกระสอบใบที่ 7 มีจำนวน 29 ถุง รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 110 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน เพื่อดำเนินการขยายผลตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิฐานว่าขบวนการขนยาเสพติดดังกล่าวอาจเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ชายแดน ลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทไอซ์บรรจุในถุงใบชาในลักษณะดังกล่าวซึ่งเคยถูกตรวจยึดได้หลายครั้ง โดยจะลักลอบนำเข้ามาทางชายแดนด้าน อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผ่านช่องทางธรรมชาติต่างๆ เมื่อสบโอกาสจะทำการเปลี่ยนถ่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่งไปกับยานพาหนะต่างๆ ในประเทศไทย เช่น รถที่ดัดแปลงให้มีช่องลับ รถขนสินค้า รถยนต์กระบะตู้ทึบ เป็นต้น.