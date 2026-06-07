(คลิป)เผยวินาทีเฉียดนรก!รถบรรทุกฝ่าฝนลงดอยขุนตาล เจอรถน้ำมันเปลี่ยนเลนพอหักแซงซ้ายจ๊ะเอ๋รถพ่วงจนต้องผ่ากลาง

ลำปาง - เผยวินาทีอุทาหรณ์เฉียดนรก..สิงห์รถบรรทุกฝ่าฝนปรอยลงดอยขุนตาล เจอรถน้ำมันเปลี่ยนเลนกะทันหัน รถบรรทุกเบี่ยงเข้าเลนซ้าย..จ๊ะเอ๋รถพ่วง ตัดสินใจผ่ากลางซ้ายรถพ่วง-ขวารถน้ำมัน ชนท้ายพ่วงโชคดีประคองรถไว้ได้ ก่อนเร่งเครื่องคล้ายหนีทันที
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Atirat Tharangsri” ได้นำคลิปจากกล้องหน้ารถของตนเอง มาเผยแพร่ ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ระทึก บนถนนทางลงดอยขุนตาล ฝั่งเข้าเมืองลำปาง ตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อเวลา 08.41 น. 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ขณะรถบรรทุกหลายคันกำลังขับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอห้างฉัตร จะเห็นว่ารถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งอยู่ด้านหน้าในเลนซ้าย และได้เบี่ยงออกมาทางเลนขวากะทันหัน เจ้าของคลิปซึ่งเป็นคนขับรถที่ตามหลังมา ได้พูดขึ้นมาว่า “รถพ่วงกับรถพ่วงก็ยังจะแซงกันออกไปเดี๋ยวก็ชนท้ายกันโครม”
ยังไม่ทันขาดคำ รถบรรทุกอีกคันที่กำลังวิ่งตามมาในเลนขวา เบรกไม่ทัน เมื่อรถบรรทุกน้ำมันเปลี่ยนเลนออกขวาทำให้รถบรรทุกคันดังกล่าวต้องหักหลบเข้าเลนซ้ายแบบกะทันหันเช่นกัน แต่ปรากฏว่าขณะหักเข้าเลนซ้าย ด้านหน้าดันมีรถบรรทุกพ่วงอีกคันวิ่งอยู่ รถบรรทุกจึงฝ่ากลางส่งผลให้ชนพ่วงด้านข้างขวาของรถพ่วงอีกคันได้รับความเสียหาย
โชคดีรถบรรทุกที่หักหลบเข้าชนท้ายรถพ่วงทั้งสองคันยังสามารถควบคุมรถไว้ได้ โดยไม่เกิดการพลิกคว่ำ ส่วนรถน้ำมันเร่งเครื่องวิ่งไปต่อ โดยมีรถบรรทุกเร่งเครื่องไล่ตามหลังไป ส่วนรถพ่วงที่ถูกชนได้เปิดสัญญาณไปด้านซ้ายและชะลอความเร็วลง คาดว่าให้สัญญาณเพื่อหาจุดจอด เนื่องจากช่วงนั้นเป็นเนินลงเขายากที่จะจอดรถได้
ทั้งนี้ ขณะเกิดเหตุมีฝนตกโปรยปราย ทำให้สภาพถนนลื่นและเป็นเนินลงเขา เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โชคดีที่คนขับรถบรรทุกยังมีสติและสามารถควบคุมรถได้ทัน ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ซึ่งหลังมีการลงคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ควรตรวจสอบสภาพการจราจรและใช้ความระมัดระวังก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถทุกครั้ง ครั้งนี้ หากรถบรรทุกไม่ตัดสินใจหักเข้าเลนซ้ายแต่ตัดสินใจพุ่งตรงชนเข้ากับรถบรรทุกน้ำมันก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งกับรถ2คันรวมถึงประชาชนที่ขับรถตามหลังมาด้วย