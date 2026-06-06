นอภ.เมืองโคราชรุดช่วยเหลือถึงบ้าน! คุณตาวัย 84 ปีพิการสายตาร่ำไห้ หวั่นชวดรับสิทธิบัตรคนจน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - นายอำเภอเมืองโคราชรุดช่วยเหลือถึงบ้าน คุณตาวัย 84 ปี พิการสายตา ร่ำไห้ หวั่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เผยนำแบบฟอร์มการยื่นขอสิทธิบัตรคนจรมาบริการให้ลูกหลานช่วยกรอกถึงบ้าน ตามนโยบายรัฐบาลก่อนกรมปกครองจะส่งข้อมูลให้ ก.คลังตรวจสอบยืนยันสิทธิ ย้ำต้องเข้าถึงสิทธิได้ทุกคน
วันนี้ (6 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้ากรณี นายพูน พาดทอง อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 895 หมู่ 4 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง ร่างกายไม่แข็งแรง ต้องใช้ไม้เท้าคอยพยุงตัวในการเดินไปมา ซ้ำรายได้ประจำมีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท ส่วนสิทธิผู้พิการยังไม่ได้ดำเนินการขอรับ ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากภายในเพิงสังกะสีเก่า ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากลูกหลานและเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราว และหวังจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นไว้ประทังชีวิตในบั้นปลาย แต่หลังจากให้ลูกหลานพาไปลงทะเบียนยืนยันตัวตน กลับยังดำเนินการไม่ได้ ต้องรอไปก่อน ทำให้รู้สึกผิดหวังจนต้องร่ำไห้ออกมา ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
ล่าสุด นายชินกร แก่นคง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล และ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตาพูน เพื่อมาให้กำลังใจและได้นำแบบฟอร์มการยื่นขอสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้มีการลงทะเบียนไปเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา มาให้ลูกหลานช่วยกรอกให้
โดยย้ำว่า กลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิ รวมถึงที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เข้าไม่ถึง อย่างเช่น คุณตาพูน รายนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางและยังพิการทางสายตาด้วย ทางรัฐบาลได้มีนโยบายและสั่งการให้กรมการปกครองทั่วประเทศและท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งนำรายชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว
โดยกรณีของคุณตาพูน ได้รับทราบเรื่องและตรวจสอบ พบว่า เป็นสิทธิครั้งก่อนที่คุณตาเคยไปขอรับสิทธิแล้วไม่ผ่าน และในครั้งล่าสุดนี้ ทางรัฐบาลได้เปิดให้สมัครรับสิทธิอีกสำหรับผู้ที่ตกหล่นและเป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริง ซึ่งคุณตาและครอบครัวกลัวว่าจะไม่ได้รับสิทธิ จึงเกิดความกังวลและทุกข์ใจ เพราะทางครอบครัวก็เป็นผู้มีรายได้น้อยทั้งนั้น จึงอยากได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัว ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้สั่งการให้กรมการปกครองและท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ลงสำรวจกลุ่มเปราะบางโดยเร็ว เพื่อตรวจสอบรายชื่อตกหล่นที่ไม่ได้สมัครรับสิทธิด้วยข้อจำกัดหลาย อย่างเช่น ไม่มีอุปกรณ์มือถือที่พร้อมและเป็นผู้พิการ
อย่างกรณีของคุณตาพูน จึงได้ให้ทางคุณตาลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกรมการปกครองจะส่งข้อมูลคุณตา ไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางอย่างละเอียด และหากตรวจสิทธิแล้ว คุณตามีสิทธิได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามระเบียบที่กำหนด ก็สามารถจะใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแน่นอน