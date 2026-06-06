รวบโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน พบเบาะแสจากเสื้อนำสู่การจับกุม

อุบลราชธานี-ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี โชว์ไหวพริบแกะรอยคนร้าย โจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามหอพักในตัวเมือง ได้เบาะแสเพียงเสื้อลายสายฟ้าที่โจรใส่ นำไปสู่การจับกุม คนร้ายเผยเลือกรุ่นยี่ห้อดังที่ไม่ได้ล็อกคอรถ โจรกรรมส่งข้ามแม่น้ำโขงขายประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (6 มิ.ย.) พ.ต.ท.นิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี, พ.ต.ท.กิติพงษ์ สาลีวรรณ สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมชุดสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ร่วมกันจับกุมตัวนายณัฐภัทร ชื่นโต อายุ 20 ปี ชาวบ้านตำบลหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ตามหมายจับศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ จ.334/2569 ฐาน “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” และ “มีอาวุธปืนสั้น(ไทยประดิษฐ์) และเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ถนนพนม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความรถจักรยานยนต์สูญหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าคนร้ายรายนี้จะวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยมีการจ้างไรเดอร์ให้ไปส่งยังจุดหมาย และเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน เพื่อพรางตัวทุกครั้งหลังก่อเหตุ แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาอันเฉียบแหลมของทีมสืบสวนเมืองอุบลราชธานีไปได้
โดยเจ้าหน้าที่ได้ไล่กล้องวงจรปิดอย่างละเอียด จนพบหลักฐานเด็ดชิ้นสำคัญ ซึ่งเป็นภาพของ "เสื้อลายสายฟ้า" ที่คนร้ายสวมใส่โผล่ออกมาในเฟรมภาพกล้อง CCTV เพียงเสี้ยวนาทีเท่านั้น จึงนำภาพมาผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการสืบสวน จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับเข้าล็อกตัวนายณัฐภัทร อายุ 20 ปี ได้ที่บริเวณหน้าหอพักถนนพนม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมของกลางอะไหล่รถยนต์ อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ และเครื่องกระสุนอีกจำนวนมาก
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพหมดเปลือกว่า ตกงานและเรียนรู้วิธีการต่อสายตรงมาจาก YouTube โดยภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ได้ลงมือโจรกรรมรถจักรยานยนต์ไปแล้วถึง 9 คัน ก่อนจะนำไปซ่อนในป่า ถ่ายรูปส่งให้นายทุนฝั่งลาวตีราคาคันละ 10,000 - 15,000 บาท และจะมีรถกระบะตู้ทึบมารับรถ เพื่อส่งข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้คำสารภาพหนึ่งที่น่าสนใจ และถือเป็นอุทาหรณ์ชิ้นสำคัญสำหรับประชาชนทุกคนคือ ผู้ต้องหารายนี้ระบุชัดเจนว่า ตนจะเลือกขโมยเฉพาะรถจักรยานยนต์ยอดนิยมอย่าง Honda Wave 110i ที่ไม่ได้ล็อคคอรถเท่านั้น จึงเป็นบทเรียนราคาแพงและเตือนสติให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคนว่า การป้องกันทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แค่สละเวลาไม่กี่วินาที ต้องล็อคคอรถทุกครั้งที่จอดรถไว้
แม้จะจอดรถทิ้งไว้ในจุดที่คิดว่าปลอดภัยหรือจอดเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียว ก็สามารถเปลี่ยนใจคนร้ายไม่ให้เลือกรถของตนให้ตกเป็นเหยื่อได้ แต่เพราะความประมาทเพียงเล็กน้อย จึงเปิดช่องให้มิจฉาชีพฉกฉวยเอาทรัพย์สินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเช่นคดีนี้