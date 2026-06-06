เปิดภารกิจ “จุดสกัดแม่น้ำสุริยะ” ด่านหน้าพิทักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร สกัดภัยคุกคามชายแดนไทย-เมียนมา

กาญจนบุรี - มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เผยบทบาท “จุดสกัดแม่น้ำสุริยะ” พื้นที่เฝ้าระวังสำคัญบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา ห่างชายแดนเพียง 500 เมตร ทำหน้าที่ป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ท่ามกลางข้อจำกัดด้านกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ โดยโพสต์ผ่านมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ว่า “จุดสกัดแม่น้ำสุริยะ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านจะแก หมู่ 6 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ห่างจากแนวชายแดนไทย-เมียนมาเพียงประมาณ 500 เมตร โดยถือเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 1,331,062 ไร่ ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของลุ่มน้ำแควใหญ่และแควน้อย
พื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าดิบเขา ส่งผลให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก ทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง อาทิ เลียงผา สมเสร็จ เก้งหม้อ ช้างป่า กระทิง เสือโคร่ง หมี ชะนี และลิ่น
อย่างไรก็ตาม ด้วยพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่และมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีไม่ถึง 200 นาย ทำให้การดูแลพื้นที่ยังเผชิญข้อจำกัด โดยปัจจุบันมีการกระจายกำลังดูแลผ่านหน่วยพิทักษ์ป่า 18 หน่วย และจุดสกัด 7 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาดใหญ่
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าบริเวณแม่น้ำสุริยะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และกระทำผิดกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีอาณาเขตเชื่อมต่อทั้งประเทศเมียนมาและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใกล้เคียง อีกทั้งในอดีตยังไม่มีหน่วยพิทักษ์ป่าหรือจุดสกัดประจำพื้นที่
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการจัดตั้ง “จุดสกัดแม่น้ำสุริยะ” ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผืนป่าอนุรักษ์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย