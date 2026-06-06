ศูนย์ข่าวศรีราชา- เริ่มเข้มข้น! บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา ผู้สมัครแต่ละทีมลุยเข้าถึง ปชช.-ชูนโยบายสร้างความหวังแก้ปัญหาซ้ำซากในพื้นที่ ขณะที่ “ปรเมศวร์” อดีตนายกฯ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ชายหาดพัทยากลาง
โดยเริ่มที่ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัคหมายเลข 1พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) เขต 2 พรรคประชาชน หมายเลข 7-12 ที่ในวันนี้ (6 มิ.ย.)ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในซอยทองหยอด และหมู่บ้านดาราภัณฑ์ พร้อมเสนอแนวทางเชื่อมระบบท่อระบายน้ำชุมชนเข้าสู่ท่อหลัก แก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งลาดชันและระบบระบายน้ำเดิมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้เพียงพอ
จนส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย
นายอิทธิวัฒน์ เผยว่าการขุดลอกท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และจากข้อมูลทางเทคนิคยังพบว่าระบบท่อระบายน้ำหลักของเมืองพัทยาในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในการรองรับปริมาณน้ำฝน และแม้จะมีการพัฒนาระบบท่อหลักเพิ่มเติม แต่หากระบบท่อในซอยย่อยและชุมชนไม่ได้รับการปรับปรุงควบคู่กัน ปัญหาน้ำท่วมก็ยังคงเกิดขึ้น
จึงต้องเร่งแก้ไขจุดอุดตันซ้ำซาก รวมถึงดำเนินการลอกท่อและลอกคลองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั่วเมืองด้วย
“สุไอนี” ผู้สมัครหายเลข 4ชูนโยบายสร้าง รพ.เมืองพัทยา 500 เตียง
ขณะที่ นายสุไอนี เจริญสุข ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 4 ที่ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนใน ต.นาเกลือ บริเวณนาเกลือซอย 14 และชุมชนโดยรอบโรงแรมคริสตัล รวมถึงพื้นที่ด้านหลังปราสาทสัจธรรม เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะแนวคิดการก่อสร้างโรงพยาบาลเมืองพัทยาแห่งใหม่ ขนาด 500 เตียง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรและนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
นอกจากนั้นยังได้นำเสนอนโยบายด้านการกระจายอำนาจสู่ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจกับพื้นที่ EEC ตลอดจนการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาส คุณภาพชีวิต และความหวังให้กับคนพัทยาในอนาคต
"นายปรเมศวร์ " อดีตนายกเมืองพัทยา ผู้สมัครหมายเลข 2 เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ชายหาดพัทยากลาง
โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (6 มิ.ย.) กลุ่ม “เรารักพัทยา” นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายวิทยา คุณปลื้ม, นายชาญยุทธ เฮงตระกูล และบุคคลสำคัญของกลุ่มฯ และประชาชนผู้ให้การสนับสนุน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต ได้ทยอยเดินทางกันมาร่วมตัวที่เวทีปราศรัยใหญ่ที่ถูกจัดเตรียมทั้งแสง สี และจอภาพขนาดใหญ่รองรับผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ชูแนวคิด “3 เป้าหมาย 33 นโยบาย เรารักพัทยา” สานต่อการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ "Batter Pattaya" เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก คุณภาพชีวิตระดับสากล
พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็นต่อนโยบายต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนบอร์ดนโยบายขนาดใหญ่ เพื่อสะท้อนว่านโยบายใดได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด ซึ่งพบว่านโยบายด้านปากท้องและคุณภาพชีวิตได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
ซึ่งนโยบายที่ประชาชนให้ความสนใจ อาทิ การอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น, การผลักดันเมืองพัทยาสู่ “Festival City” เพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี, การเปิดพื้นที่บูธฟรีในเทศกาลต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสสร้างรายได้, การยกระดับผู้ประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
รวมถึงโครงการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบนพื้นที่ 30 ไร่, การพลิกโฉมนาเกลือเป็นย่านสร้างสรรค์ และบริการรถรับส่งผู้ป่วยและผู้สูงวัยไปโรงพยาบาลฟรี