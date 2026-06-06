อุทยานฯ ลำคลองงู สั่งปิดน้ำตกนางครวญชั่วคราว หลังพบช้างป่า 15-20 ตัวหากินใกล้แหล่งท่องเที่ยว

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ประกาศปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพักค้างแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 6 มิ.ย. เป็นต้นไป หลังพบช้างป่าออกหากินใกล้พื้นที่ท่องเที่ยวต่อเนื่อง หวั่นกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ประกาศปิดการท่องเที่ยวและกิจกรรมพักค้างแรมบริเวณน้ำตกนางครวญ หมู่ 6 บ้านทุ่งนางครวญ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบช้างป่าจำนวนประมาณ 15-20 ตัว ออกหากินและเคลื่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และดำเนินการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างป่า ทางอุทยานฯ จึงมีคำสั่งปิดกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการพักค้างแรมบริเวณน้ำตกนางครวญเป็นการชั่วคราว
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ระบุว่า หากสถานการณ์ช้างป่าคลี่คลายและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว จะมีการประกาศเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอีกครั้ง พร้อมแจ้งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทราบต่อไป