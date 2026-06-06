เจอยาบ้าอีกล้านเม็ด!หลังสกัดรถขนไอซ์-เคตามีน รวมกว่า 1 ตัน คาเส้นทางขึ้นลงภูชี้ฟ้ากลางดึก

เชียงราย – ทั้งทหารพราน-ตชด.-ดีเอสไอ. พร้อมชุดการข่าวฉก.ทพ.31-กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนล่าคนขับรถขนไอซ์-เคตามีน หนักกว่า 1 ตัน ผ่านทางขึ้นลงภูชี้ฟ้า ก่อนทิ้งรถหนีกลางดึก-จับได้แต่รถนำ พบรอยรถเข้าป่าข้างทางใกล้เคียงเป็นพิรุธ พอเข้าตรวจสอบเจอยาบ้าซุกซ่อนอีกเป็นล้านเม็ด
วันนี้ (6 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม,เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย.ตชด.326, ชป.ข่าว ฉก.ทพ.31 และ ชป.ข่าวกองกำลังผาเมือง, และ คปส.4 กกล.ผาเมือง ได้นำกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ตั้งแต่เที่ยงเศษที่ผ่านมา
เพื่อขยายผล กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 และ บก.สกัดกั้นที่ 4 นบ.ยส.35 ได้สกัดรถกระบะขนยาเสพติด และรถขับนำ กลางทางขึ้นลงสถานที่ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า บ้านไคร้ หมู่ 3 ต.ตับเต่า อ.เทิง ต่อเนื่องไปถึงหมู่บ้านต้นเขือง หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง สามารถยึดของกลางไอซ์ได้ 20 กระสอบ ประมาณ 549 กิโลกรัม เคตามีนอีก 19 กระสอบ รวมน้ำหนักประมาณ 520 กิโลกรัม รวมน้ำหนักของกลางไอซ์และเคตามีนกว่า 1,069 กิโลกรัม จับกุมตัวคนขับรถขับนำได้แต่คนขับรถขนยาเสพติดได้ทิ้งรถไว้ข้างทางและหลบหนีเข้าป่าไปได้
กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 น.เจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนไปถึงบริเวณบ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ 9 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ 19 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ 24 ต.ตับเต่า อ.เทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากจุดเกิดเหตุ พบร่องรอยการเข้าออกของรถยนต์บริเวณป่าและไหล่ทางเขตหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง
เมื่อเข้าไปตรวจสอบในพงหญ้าและป่าละเมาะอย่างละเอียด ก็พบถุงพลาสติกสีดำใบใหญ่ห่อหุ้มกระสอบฟางสีรุ้งวางอยู่จำนวน 5 ใบ ภายในกระสอบแต่ละใบบรรจุยาบ้า ที่ห่อประทับตรา Y1 สีเขียว ใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น 1,000,000 เม็ด คาดว่ามีการนำไปพักซ่อนไว้เพื่อรอขนเข้าสู่ชั้นในของประเทศ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อนำไปขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชุดแรกหรือไม่ต่อไป
ทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.วันที่ 6 มิ.ย.นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง,ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง,บก.สกัดกั้นที่ 4 นบ.ยส.35 ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบพื้นที่หมู่บ้านไคร้ หมู่ 3 ต.ตับเต่า อ.เทิง ได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็ค สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับนำรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ด สีบรอนด์เงิน ป้ายทะเบียน จ.ลำปาง มีโครงเหล็กขนสินค้าและมีผ้าใบคลุมมิดชิด ลงมาจากภูเขามุ่งหน้าจะไปพื้นที่ราบบนถนนหมายเลข 1021 สายเทิง-เชียงคำ เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจรถขับนำพบมีชายจำนวน 1 คนขับมาตามลำพังคนเดียวและในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แตค่รถยนต์กระบที่ขับตามมาได้หยุดก่อนถึงจุดตรวจจุดสกัดประมาณ 300 เมตรและหักเลี้ยวรถกลับไปทางเดิม เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปก็พบรถถูกจอดทิ้งไว้ข้างถนนหน้าสุสานหมู่บ้านต้นเขือง หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง ที่กระบะพบกระสอบฟางจำนวน 39 ใบพร้อมยาเสพติดประเภทดังกล่าว.