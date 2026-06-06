แตกตื่น “ปลิงชมพู” นับล้านตัวถูกคลื่นซัดเกยหาดสวนสน จ.ระยอง ทำตลอดแนวยาวหลายร้อยเมตรเป็นสีแดงอมชมพู

ระยอง- แตกตื่นทั้งชายหาด “ปลิงชมพู” นับล้านตัวถูกคลื่นเกยหาดสวนสน จ.ระยอง ทำตลอดแนวยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพู นทท.แห่ถ่านภาพเป็นที่ระลึก ขณะนักวิชาการระบุ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหาดูยาก เกิดจากอิทธิพลพายุและคลื่นลมแรง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (6 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่า พบ ปลิงชมพู จำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นเกยชายหาดสวนสน ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง จนทำให้ตลอดแนวชายหาดยาวที่มีความยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพู สร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
และยังได้พากันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเป็นที่ระลึก
หลังเกิดเหตุ นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 พร้อมด้วย นายประฐมพงษ์ พัดสอน ผู้อำนวยการทรัพยากรทางทะเลระยอง และเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
พร้อมบอกว่า ปลิงทะเลสีชมพู หรือที่เรียกกันว่า “ปลิงชมพู” หรือ “ปลิงหนามชมพู” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cercodemas anceps เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเล มีลักษณะลำตัวอ่อนนุ่ม ทรงกระบอกคล้ายแตงกวาหรือไส้กรอก ผิวหนังมีตุ่มหรือหนามขนาดเล็ก สีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้ม
ทั้งนี้ ปลิงทะเล มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากทำหน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุต่าง ๆ บนพื้นทราย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “แม่บ้านแห่งท้องทะเล” ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศใต้ทะเลให้มีความสมบูรณ์
สำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่าเกิดจากอิทธิพลของพายุและคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้ ปลิงทะเล ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลถูกกระแสน้ำและคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดจำนวนมาก ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก
อย่างไรก็ตาม ขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง เพราะปลิงทะเลบางชนิด อาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเอง และอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้
" ปรากฏการณ์ “ปลิงชมพูนับล้านตัวเกยหาดสวนสน” ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งของท้องทะเลระยอง ที่ดึงดูดความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสภาพอากาศและระบบนิเวศทางทะเลที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด" ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กล่าว
สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่บอกว่า ในช่วงมรสุม หรือช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรง มักพบสัตว์ทะเลจำพวก หอย ปู หรือสัตว์หน้าดินบางชนิดถูกซัดขึ้นฝั่ง แต่ครั้งนี้กลับพบ ปลิงทะเล จำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดเกยชายหาด ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากและไม่เคยปรากฏในปริมาณมากเช่นนี้มาก่อนในพื้นที่