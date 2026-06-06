สลด! 2 เยาวชนรับเล่นหยอกล้อ "น้ององุ่น" เกิดเหตุไม่คาดคิดเสียชีวิต ก่อนนำร่างอำพรางสวนยาง

กาญจนบุรี - ตำรวจภาค 7 พร้อมชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่คลี่คลายคดีเด็กหญิงเสียชีวิตใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ก่อนผู้ต้องสงสัย 2 ราย ซึ่งเป็นเยาวชน ยอมรับสารภาพเบื้องต้นว่าเล่นหยอกล้อกันจนเกิดเหตุไม่คาดคิด ก่อนนำร่างไปอำพรางในสวนยางพารา
วันนี้( 6 มิ.ย.) พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.หญิง ชลีรัชช์ สระดี ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่น ซึ่งสร้างความสนใจให้กับประชาชนในพื้นที่
รายงานข่าวระบุว่า หลังการสอบปากคำอย่างต่อเนื่อง ผู้ต้องสงสัย 2 ราย ซึ่งเป็นเยาวชน อายุ 17 ปี และ 13 ปี ได้ให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
จากการให้การ ผู้ต้องสงสัยอ้างว่า ในวันเกิดเหตุ ทั้ง 3 คนอยู่ภายในบ้านพักและมีการเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็ก ก่อนที่เด็กหญิงผู้เสียชีวิตจะหมดสติและไม่ตอบสนอง เมื่อทราบว่าเสียชีวิตแล้วจึงเกิดความตกใจและหวาดกลัว
ภายหลัง ผู้ต้องสงสัยทั้งสองได้นำร่างผู้เสียชีวิตใส่ภาชนะขนาดใหญ่ ก่อนลำเลียงด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งไว้บริเวณใต้กอไผ่ในสวนยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สังขละบุรี แล้วกลับมาที่บ้านพักตามปกติ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเยาวชนชายอายุ 17 ปี ไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ 2 จุด ได้แก่ จุดเกิดเหตุภายในบ้านพัก และจุดที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปทิ้ง ขณะที่เยาวชนอายุ 13 ปี ไม่ได้ถูกนำไปชี้จุด เนื่องจากยังเป็นผู้เยาว์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติม รวบรวมพยานหลักฐาน และรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อประกอบสำนวนคดีและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป