BSRC ระดมพนักงาน-ครอบครัวกว่า 200 คน ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศผืนป่าเขาเขียว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - BSRC จัดกิจกรรม “มาช่วย...ด้วยรัก” ครั้งที่ 19 ระดมพนักงานและครอบครัวกว่า 200 คน ร่วมปลูกต้นไม้ เพาะกล้าไม้ สร้างรังนกเทียม และทำโป่งผีเสื้อ ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สังคมอย่างยั่งยืน
วันนี้( 6 มิ.ย.) บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จัดกิจกรรม “มาช่วย...ด้วยรัก” (Day of Caring) ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
โดยมีนางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายไพบูลย์ เสริมศาสตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา
นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภายในงานมีพนักงาน BSRC และสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมกว่า 200 คน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ อาทิ ปลูกต้นไม้ เพาะกล้าไม้ป่า ปั้นเมล็ดพันธุ์ ทำโป่งผีเสื้อ และสร้างรังนกเทียม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่
นายอนุวัตร กล่าวว่า โครงการ “มาช่วย...ด้วยรัก” หรือ Day of Caring เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ BSRC ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นผืนป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอศรีราชา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียวเป็นพื้นที่สำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด กิจกรรมในครั้งนี้จึงมุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างครบวงจร ทั้งการปลูกต้นไม้ เพาะกล้าไม้ป่า การสร้างรังนกเทียม และการทำโป่งผีเสื้อ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาว
“ เป้าหมายสำคัญของโครงการไม่เพียงมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังต้องการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้พนักงานพาสมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกควรเริ่มต้นจากครอบครัว ภาพของพ่อแม่และลูกที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปั้นเมล็ดพันธุ์ หรือสร้างรังนกเทียม เป็นการส่งต่อแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้” นายอนุวัตร กล่าว