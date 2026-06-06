ตร.-ทหาร ดักสกัดกระบะขนไอซ์-เคตามีน หนักกว่า 1 ตัน ผ่านทางลงภูชี้ฟ้า จับคนขับนำ-คนขนหนีได้

เชียงราย – ตำรวจ สภ.เทิง-ทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ดักสกัดบนเส้นทางลงจากภูชี้ฟ้า-ถนน 1155 ค่อนคืน..รวบคนขับรถนำได้ก่อน แต่กระบะติดคอกเหล็กขนยานรกตามมาไหวตัวจอดก่อนถึงด่านฯ พอ จนท.ขยับเข้าตรวจเลี้ยวกลับก่อนทิ้งรถขนไอซ์-เคตามีน รวมเป็นตัน หนีทันที
วันนี้ (6 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง จ.เชียงราย ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนหมายเลข 1155 ทางขึ้นลงสถานที่ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า พื้นที่หมู่บ้านไคร้ หมู่ 3 ต.ตับเต่า อ.เทิง ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลออกทำการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เทิง ตลอดคืนด้วย หลังจากสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนยาเสพติดจำนวนมากลงมาจากภูเขาเพื่อนำเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
ต่อมาเวลาประมาณ 00.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง พบรถยนต์กระบะต้องสงสัย 2 คัน หนึ่งเป็นอีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ขับนำกระบะฟอร์ด สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน จ.ลำปาง ติดโครงเหล็ก ตามกันลงมาจากภูเขามุ่งหน้าลงถนนหมายเลข 1021 สายเทิง-เชียงคำ ซึ่งตรงกับที่ได้รับแจ้งจึงได้เรียกตรวจรถคันแรก
จากการตรวจพบมีชายคนขับมาตามลำพัง และเมื่อตรวจที่กระบะรวมทั้งภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็พบกระบะฟอร์ดที่ขับตามมา หยุดรถไว้ข้างทางก่อนจะถึงจุดตรวจจุดสกัดประมาณ 300 เมตร เจ้าหน้าที่จึงตามไปตรวจสอบปรากฎว่าคนขับได้หักเลี้ยวรถกลับไปทางเดิมและขับหลบหนีทันที
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 และ บก.สกัดกั้นที่ 4 นบ.ยส.35 นำกำลังออกติดตาม กระทั่งไปถึงบริเวณหน้าสุสานหมู่บ้านต้นเขือง หมู่ 4 ต.ตับเต่า อ.เทิง ก็พบรถยนต์กระบะที่หลบหนีจอดอยู่ข้างทางแต่คนขับได้หลบหนีไปแล้ว
ตรวจท้ายกระบะที่ติดโครงเหล็กพบบรรทุกกระสอบฟางคลุมด้วยผ้าใบรวมจำนวน 39 กระสอบ ภายในบรรจุไอซ์ 20 กระสอบ น้ำหนักกระสอบละประมาณ 27-28 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมดประมาณ 549 กิโลกรัม ส่วนที่เหลืออีก 19 กระสอบ บรรจุเคตามีน รวมน้ำหนักประมาณ 520 กิโลกรัม รวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดทั้งหมดประมาณ 1,069 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะทั้ง 2 คัน พร้อมของกลางยาเสพติดทั้งหมดและผู้ต้องหาที่ขับรถคันแรก เนื่องจากสงสัยว่าเป็นคนขับรถนำ ส่ง สภ.เทิง เพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปถึงคนขับรถขนยาเสพติดที่ยังหลบหนีอยู่ รวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จว.เชียงราย และสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ทำการตรวจสอบหลักฐานตามกฎหมายต่อไป.