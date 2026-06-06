ตร.ดอนหัวฬ่อ ไล่จับแก๊งมิจฉาชีพแต่งกายคล้ายตำรวจขับรถตระเวนเรี่ยไรเงินชาวบ้านใน จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจดอนหัวฬ่อ ไล่จับแก๊งมิจฉาชีพแต่งกายคล้ายตำรวจ ขับรถตระเวนเรี่ยไรเงินชาวบ้าน อ้างได้รับมอบหมายจากมูลนิธิทางภาคเหนือให้ช่วยระดมเงินทำบุญ ตั้งข้อหา"เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต" เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
เย็นวานนี้ (5 มิ.ย.) ตำรวจสภ.ดอนหัวฬ่อ ได้ขับรถไล่สกัดจับแก๊งคนร้ายแต่งกายคล้ายตำรวจ ที่ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโย หมายเลขทะเบียน กต 3083 จังหวัดน่าน ตระเวนก่อเหตุเรี่ยไรเงินชาวบ้านภายในวัดอู่ตะเภา จนสามารถจับกุมได้ที่บริเวณสี่แยกหน้าวัดอู่ตะเภา ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี ก่อนควบคุมตัวชาย-หญิงรวม 5 คน ไปสอบสวนที่สภ.ดอนหัวฬ่อ จ.ชลบุรี
โดยมี พ.ต.อ.พัฒนา รอบรู้ ผกก สภ. ดอนหัวฬ่อ ดำเนินการสอบสวนด้วยตนเอง จนทราบว่าทั้ง 5 คนได้เดินทางมาจาก จ.น่าน และอ้างว่าได้รับมอบหมายจากประธานมูลนิธิแห่งหนึ่ง ให้มาเรี่ยไรเงินตามจังหวัดต่างๆ เดือนละ 1 ครั้งทั่วประเทศ
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นประวัติบุคคลทั้ง 5 กลับพบว่ามีคดีติดตัวที่ สภ. ต่างๆอีกหลายคดี และส่วนมากเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเรี่ยรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งคดีแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงแจ้งข้อกล่าวหา "เรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนให้ทำการเสียค่าปรับและลงบันทึกประวัติไว้ที่ สภ.ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ ยังฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อว่ามี มูลนิธิต่างๆ หรือบุคคลที่แต่งกายคล้ายตำรวจแต่กลับมีพฤติกรรมส่งเจ้าหน้าที่เดินเรี่ยไรเงินเพื่อให้สนับสนุนเงินทำบุญ หรือจัดงานอื่นๆที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
และหากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ สภ.ใกล้เคียงหรือหมายเลข 191