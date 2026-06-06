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MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น (MBA KKU)ร่วม GFGL เปิดหลักสูตร “WVP 2026” ปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วย AI นวัตกรรม และความยั่งยืน เผย จ.ขอนแก่นศักยภาพสูง พร้อมรองรับโครงการลงทุนด้านสุขภาพทุกรูปแบบ


ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ร่วมกับศูนย์อำนวยการ The Great Foresight The Global Leader (GFGL) เปิดตัว “หลักสูตรวิสัยทัศน์ต้นแบบธุรกิจเวลเนสสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Wellness Visionary Mastering Program: WVP 2026)” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรษณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเวลเนสไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจสุขภาพหรือการแพทย์เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต เทคโนโลยี การลงทุนฯลฯ สำหรับหลักสูตรวิสัยทัศน์ต้นแบบธุรกิจเวลเนสสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 หรือ WVP 2026 ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้นำองค์กร ให้สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก

ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดองค์สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในธุรกิจเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตและร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน


ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ผู้จัดโครงการฯ กล่าวเสริมว่า หลักสูตร WVP 2026 เป็นมากกว่าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร แต่จะเป็น “แพลตฟอร์มแห่งการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้นำองค์กรไทยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ด้าน พลเอก นพ. บุญลือ วงษ์ท้าว อีกหนึ่งในผู้จัดโครงการฯ กล่าวย้ำว่าหลักสูตร WVP 2026 ออกแบบผ่านแนวคิดสำคัญ 4เสาหลัก ประกอบด้วยGO HEALTH มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสุขภาพโลก การแพทย์เชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ขณะที่GO DIGITAL & AI มุ่งเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารองค์กรและพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่




ด้าน GO CAPITAL จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจกลยุทธ์การบริหารทุน การระดมทุน และการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจเวลเนส ส่วนGO GREEN มุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางGreen Growth ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว




สำหรับการอบรมหลักสูตร WVP 2026 รุ่น 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-4 กรกฏาคม 2569 นี้ โดยจัดการเรียนรู้ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายอุตสาหกรรม

MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง
MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง
MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง
MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง
MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง
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