MBA KKU ร่วม GFGL เดินหน้าปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ มั่นใจเมืองไทยศักยภาพลงทุนสูง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ม.ขอนแก่น (MBA KKU)ร่วม GFGL เปิดหลักสูตร “WVP 2026” ปั้นผู้นำธุรกิจเวลเนสรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วย AI นวัตกรรม และความยั่งยืน เผย จ.ขอนแก่นศักยภาพสูง พร้อมรองรับโครงการลงทุนด้านสุขภาพทุกรูปแบบ
ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ร่วมกับศูนย์อำนวยการ The Great Foresight The Global Leader (GFGL) เปิดตัว “หลักสูตรวิสัยทัศน์ต้นแบบธุรกิจเวลเนสสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Wellness Visionary Mastering Program: WVP 2026)” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรษณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเวลเนสไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจสุขภาพหรือการแพทย์เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิต เทคโนโลยี การลงทุนฯลฯ สำหรับหลักสูตรวิสัยทัศน์ต้นแบบธุรกิจเวลเนสสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 หรือ WVP 2026 ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้นำองค์กร ให้สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก
ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดองค์สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในธุรกิจเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตและร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล ผู้จัดโครงการฯ กล่าวเสริมว่า หลักสูตร WVP 2026 เป็นมากกว่าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร แต่จะเป็น “แพลตฟอร์มแห่งการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้นำองค์กรไทยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ด้าน พลเอก นพ. บุญลือ วงษ์ท้าว อีกหนึ่งในผู้จัดโครงการฯ กล่าวย้ำว่าหลักสูตร WVP 2026 ออกแบบผ่านแนวคิดสำคัญ 4เสาหลัก ประกอบด้วยGO HEALTH มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสุขภาพโลก การแพทย์เชิงป้องกัน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ขณะที่GO DIGITAL & AI มุ่งเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารองค์กรและพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่
ด้าน GO CAPITAL จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจกลยุทธ์การบริหารทุน การระดมทุน และการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจเวลเนส ส่วนGO GREEN มุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตามแนวทางGreen Growth ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับการอบรมหลักสูตร WVP 2026 รุ่น 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-4 กรกฏาคม 2569 นี้ โดยจัดการเรียนรู้ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายอุตสาหกรรม