แจกสูตร "แกงไก่กะลา" อาหารพื้นถิ่นชาวบ้านตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- แจกสูตร "แกงไก่กะลา" อาหารพื้นถิ่นชาวบ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หากินได้ที่เดียว
ดร.มาลิณี สิงหสุวิช เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ชาวบ้านตะเคียนเตี้ย ได้โชว์การทำ “แกงไก่กะลา” อาหารพื้นถิ่น หรืออาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของชาวบ้านชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
โดยมีวัตถุดิบประกอบด้วย ไก่บ้าน , พริกแกง , ใบกะเพรา , ต้นกระวาน และที่ขาดไม่ได้ คือ เนื้อกะลามะพร้าว (ลูกมะพร้าวอ่อน ที่กะลายังไม่แข็งตัว) รวมทั้งเตาถ่าน
เริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะให้ร้อน จากนั้นนำเนื้อไก่ไปรวนจนเกือบสุก และใส่พริกแกง รอจนได้กลิ่นหอมเครื่องแกงจึงเติมน้ำลงไปพอให้ขลุกขลิกทิ้งไว้จนเดือดก่อนปรุงรสด้วย น้ำปลา น้ำตาล ตามรสชาติที่ต้องการ จึงใส่เนื้อกะลาต้มสุกที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำและต้นกระวานหั่นท่อนเล็กลงไปผัดคลุกเค้าให้เข้ากัน
ก่อนจะปิดท้ายด้วยใบกะเพรา จึงถืออันเสร็จสิ้นส่งกลิ่นหอมน่ารับประทาน
ดร.มาลิณี บอกว่า แกงไก่กะลา เป็นอาหารพื้นบ้านของ ต.ตะเคียนเตี้ย มีที่เดียวในประเทศไทย โดยเป็นอาหารขึ้นชื่อและเป็นซิกเนเจอร์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ใครอยากรับประทานต้องเดินทางมาที่ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เท่านั้น
ทั้งนี้ “แกงไก่กะลา” มีต้นกำเนิดมาจากพื้นแพของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ตะเคียนเตี้ย ที่นิยมทำสวนมะพร้าว และมีการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นอาหาร และสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะ ลูกมะพร้าวอ่อนที่กะลายังไม่แข็ง ก็จะนำมาปอกเปลือก จนเหลือแต่ส่วนเนื้อกะลา จากนั้นก็นำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปต้มจนสุก ก่อนจะนำมาประกอบอาหารในเมนูต่างๆ
แต่เมนูที่เลื่องชื่อจนกลายเป็นอาหารพื้นบ้าน" หรือ "อาหารพื้นถิ่น" ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็คือ “แกงไก่กะลา ด้วยรสชาติ เผ็ดร้อน ตัวเนื้อกะลาพอเคี้ยวจะรู้สึกกรุบๆ ไม่มีรสฝาด เข้าคู่กับเนื้อไก่บ้านได้อย่างลงตัวละมุนลิ้น ยิ่งใส่หน่อกระวานเข้าอีก ยิ่งได้เด็ดเข้าไปอีก ถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆ รับรองว่าข้าวหมดหม้ออย่างแน่นอน …