(คลิป)อุทาหรณ์สิงห์รถบรรทุก!พ่วง 22 ล้อฝ่าฝนถนนลื่นลงดอยพระบาทเข้าลำปาง เสียหลักชนเสาไฟต้นละร่วมครึ่งล้านพังยับ

ลำปาง – เผยวินาทีอุทาหรณ์สิงห์รถบรรทุก..หนุ่มพิษณุโลก ควบพ่วง 12 ล้อ ตีเปล่าฝ่าฝนลงดอยพระบาทเข้าเมืองลำปาง เจอฝนตก-ถนนลื่นทางลาด รถเสียหลักปีนเกาะกลางชนเสาไฟทางหลวงแบบพิเศษราคาต้นละร่วมครึ่งล้านพังเสียหาย-ทั้งหัวรถ/ส่วนพ่วงขวางถนน น้ำมันรั่วไหล แต่โชคดีแค่เจ็บ
วันนี้(6 มิ.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง รับแจ้งเหตุรถพ่วง 22 ล้อเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนน บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลำรพบาท อ.เมืองลำปาง ช่วงสายที่ผ่านมา จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดูแลด้านจราจรเกรงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหลลงบนผิวจราจร
ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สภาพพังเสียหาย คาอยู่บริเวณเกาะกลางถนน ขวางเส้นทางทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จากตัวเมืองลำปาง โดยเฉพาะฝั่งขาเข้าเมืองที่รถวิ่งลงจากดอยพระบาทเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งเปิดให้รถสัญจรได้เพียงบางช่องทาง ขณะที่บริเวณพื้นผิวถนนพบคราบน้ำมันเครื่องและของเหลวจากตัวรถบรรทุกไหลกระจายเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำวัสดุดูดซับน้ำมันและทรายเข้าโรย พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากสภาพถนนที่ลื่นอยู่แล้วจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบยังพบว่า รถบรรทุกพ่วงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพิเศษของกรมทางหลวงที่ติดตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ ต้นดังกล่าวมีความสูงประมาณ 30 เมตร โคนเสาคดงอและแตกร้าว เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ 500,000 บาท
ส่วนคนขับรถพ่วงทราบชื่อต่อมาคือ นายสพล อายุ 44 ปี เป็นชาวพิษณุโลก ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก เล่าว่า ขณะขับรถบรรทุกเปล่า ลงมาจากทางดอยพระบาทมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองลำปาง เจอฝนตกทำให้ถนนลื่น ประกอบกับเป็นทางลาดลงเขา ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนและเสาไฟฟ้าดังกล่าว ก่อนที่เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางจะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น-นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง และหน่วยกู้ภัย ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมประสานรถเครนเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ่วงออกจากพื้นที่ ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง จะได้รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป