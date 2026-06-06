อุดรฯเร่งเก็บตกผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มวัย 60-69 ปี แห่ยืนยันตัวตนมากสุด

อุดรธานี-จังหวัดอุดรธานีเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำ ผู้ว่าฯพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 อย่างใกล้ชิด สั่งการทั้ง 20 อำเภอเร่งสำรวจและนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังตกหล่นจากฐานข้อมูลภาครัฐเข้าสู่ระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึง
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวย้ำว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ระบุว่า มีกลุ่มเป้าหมายในระบบรวมทั้งสิ้น 22,753 คน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 81 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 22,745 คน และมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 20 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของกรมการปกครอง ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2569 พบว่า มีผู้ถือสิทธิรายเดิมเข้ามายืนยันตัวตนแล้วจำนวน 17,480 คน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ สะท้อนถึงความพร้อมของระบบและความร่วมมือของประชาชนในการรักษาสิทธิของตนเอง
เมื่อจำแนกตามช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกยืนยันตัวตนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุด จำนวน 11,824 คน รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน 4,145 คน ธนาคารกรุงไทย 1,470 คน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 27 คน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 14 คน
ด้านข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ณ เวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ยังพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าเพศชาย โดยมีผู้ลงทะเบียนเพศหญิง 9,607 คน เพศชาย 7,872 คน และไม่ระบุเพศ 1 คน
ส่วนการจำแนกตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 60-69 ปี เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด จำนวน 5,874 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-59 ปี จำนวน 5,244 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18-25 ปี มีผู้ลงทะเบียนเพียง 124 คน หรือร้อยละ 0.97 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด