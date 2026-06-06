กินหมูสุกเท่านั้น!!อุบลฯเฝ้าระวังเข้มโรคไข้หูดับ หลังพบผู้ป่วย 4 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 คน

อุบลราชธานี-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจตลาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่จำหน่ายเนื้อหมู 42 ตัวอย่าง พบ ปนเปื้อนเชื้อ Streptococcus suis สาเหตุโรคไข้หูดับถึง 35 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 83.3% โดยพบกระจายในพื้นที่เกือบทุกตลาดของจังหวัด และพบผู้ป่วย 4 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 คน
จากกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจตลาดจังหวัดอุบลราชธานี 22 แห่งพบมีการปนเปื้อนเชื้อ Streptococcus suis สายพันธุ์ serotype 2 ในเนื้อสุกรชำแหละที่วางขายตามเขียงจำหน่ายเนื้อหมูในอำเภอเมืองอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล เหล่าเสือโก้ก สำโรง น้ำขุ่น น้ำยืนและอีกหลายอำเภอ
ซึ่งเชื้อดังกล่าวเป็นต้นเหตุของโรคไข้หูดับ ทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวร หรือเสียชีวิต จึงเน้นย้ำให้บริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุก และซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยเขตสุขภาพที่ 10 คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหารพบผู้ป่วยโรคนี้แล้ว 114 ราย โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วย 4 คน เสียชีวิต 1 คน
ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการเฝ้าระวังโรคนี้และการซื้อเนื้อหมูจากตลาดว่า จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย 4 คน เสียชีวิต 1 คนที่อำเภอม่วงสามสิบ ส่วนผู้ป่วยอีก 3 ราย กระจายอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหาร เดชอุดม และอำเภอดอนมดแดง
หลังพบผู้ป่วยได้มีการสำรวจตามตลาดสดต่างๆ จากการสุ่มตรวจ 42 ตัวอย่างพบ เชื้อ 35 ตัวอย่าง จึงถึงว่าค่อนข้างสูง เพราะเชื้อ เชื้อ Streptococcus suis จะพบที่หมูจากการสัมผัสและกินหมูเข้าไป ทำให้เกิดอาการป่วยและหูดับ ซึ่งอาการป่วยของโรคในปีนี้พบมากกว่าทุกปี
ซึ่งขณะนี้ สสจ.ได้เข้าให้ความรู้กับผู้ฆ่าหมูและผู้ขาย โดยระดมให้ความรู้และมีการสุ่มตรวจตามแผงจำหน่ายทุกเดือน สำหรับผู้ที่ฆ่าหมูต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องสวมถุงมือเวลาสัมผัสกับหมู เพราะไม่รู้ว่าหมูตัวใดป่วยและมีเชื้อนี้อยู่ พร้อมยังเตือนถึงผู้นิยมบริโภคหมูกระทะ แม้จะผ่านความร้อน แต่การใช้ตะเกียบใช้คีบเนื้อหมูสดก่อนนำไปย่าง ถ้าเชื้อติดที่ตะเกียบก็ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้
ด้าน น.ส เพ็ญศรี บุญค้อลม เจ้าของร้านกิ๊กหมูทอง ตลาดสดเทศบาล 5 อ.เมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแผงจำหน่ายเนื้อหมูสดกล่าวว่า ยังไม่ได้ยินข่าวการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยตลาดเทศบาล 5 ถือเป็นตลาดหลักของเทศบาล เจ้าหน้าที่จะมาเอาชิ้นส่วนของเนื้อไปตรวจในห้องแล็ปทุกเดือน และแจ้งผลตรวจให้แผงทราบทุกครั้ง และแหล่งที่มาของหมูที่นำมาเชือดเป็นแหล่งที่ได้มาตรฐาน มีทั้งใบอนุญาตและใบตรวจสอบว่ามีความปลอดภัย
สำหรับยอดขายก็ยังปกติ ยิ่งมีโครงการไทยช่วยไทย ก็ยิ่งทำให้ขายดี ฝากถึงผู้บริโภคที่ร้านของตนผ่านการตรวจสอบโรคทั้งจากปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งของเทศบาล และ สสจ.ทุกเดือนมีการส่งเนื้อไปตรวจอย่างถูกต้อง และมีป้ายรับรองความปลอดภัยแขวนตามร้านที่จำหน่ายทุกร้าน