ร้องไม่ไหวแล้ว! ผัวเมียโพธารามอ้างที่ดิน 2 ไร่ถูกถนน-คลองรัฐทับ เหลือใช้จริงแค่ 200 ตร.ว.

ราชบุรี - สองสามีภรรยาชาวราชบุรีติดป้ายร้องขอความเป็นธรรม หลังพบที่ดินตามโฉนดเกือบ 2 ไร่ ถูกถนนเพชรเกษมและคลองชลประทานใช้ประโยชน์มานานหลายสิบปี จนเหลือพื้นที่ใช้สอยจริงเพียงกว่า 200 ตารางวา ระบุยื่นเรื่องขอความชัดเจนและค่าชดเชยมานานกว่า 5 ปี แต่ยังไร้ข้อสรุป
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีเจ้าของที่ดินนำป้ายไวนิลขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณหน้าที่ดิน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่พบ นายวรพรรณ และนางอุไร อินทรวงศ์ สองสามีภรรยาเจ้าของที่ดิน กำลังติดตั้งป้ายข้อความ "ร้องไม่ไหวแล้ว" พร้อมเรียกร้องให้กรมทางหลวงและกรมชลประทานเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งอ้างว่าถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวถนนและคลองชลประทานมานานหลายสิบปี โดยยังไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องสิทธิและการชดเชย
นายวรพรรณ เปิดเผยว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด เนื้อที่เกือบ 2 ไร่ แต่เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน ได้ว่าจ้างช่างรังวัดเข้ามาตรวจสอบแนวเขตที่ดิน เพื่อเตรียมซ่อมแซมบ้านพัก เนื่องจากเกรงว่าสิ่งปลูกสร้างอาจรุกล้ำพื้นที่คลองชลประทาน
ผลการรังวัดสร้างความประหลาดใจให้กับครอบครัว เมื่อพบว่าพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเหลือเพียงประมาณ 200 กว่าตารางวา ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ตามเอกสารสิทธิ์กลับอยู่ในแนวถนนเพชรเกษมและพื้นที่ริมคลองชลประทาน
เจ้าของที่ดินกล่าวว่า จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในโฉนดเดิม และไม่เคยมีการตัดแบ่งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่รังวัดจึงแนะนำให้ตรวจสอบกับกรมชลประทานว่ามีการเวนคืนหรือจ่ายค่าชดเชยในอดีตหรือไม่
ต่อมาได้รับการยืนยันว่าไม่พบข้อมูลการจ่ายค่าชดเชย จึงมีการออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปประกอบการยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายวรพรรณ ระบุอีกว่า ได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมและขอรับค่าชดเชยมาตั้งแต่ปี 2565 พร้อมทั้งติดตามเรื่องผ่านกรมทางหลวง ศูนย์ดำรงธรรม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายครั้ง แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน โดยได้รับเพียงคำชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอน
"ผมไม่ได้เรียกร้องเรื่องจำนวนเงินเป็นหลัก แต่ต้องการความชัดเจนว่าหากหน่วยงานรัฐนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะจริง ก็ควรมีการชดเชยตามสิทธิของเจ้าของที่ดิน แต่หากมีข้อกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา" นายวรพรรณ กล่าว
เจ้าของที่ดินยังตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่สามารถได้รับค่าชดเชยได้ตามกฎหมาย ก็ต้องการทราบว่าตนยังมีสิทธิขอคืนพื้นที่ตามโฉนดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ยังคงเป็นชื่อของตนอยู่
ทั้งนี้ สองสามีภรรยาฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางออกอย่างเป็นธรรม พร้อมเชื่อว่าอาจยังมีประชาชนอีกหลายรายที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน แต่ขาดความรู้และช่องทางในการเรียกร้องสิทธิ จึงต้องการให้สื่อมวลชนช่วยสะท้อนปัญหา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนต่อสังคม