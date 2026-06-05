“ประเสริฐ”รมว.ศึกษาฯ ควง “รมช.”ลงพื้นที่โคราช มอบ 5 นโยบายสำคัญ ปัด“พท.”ขัดแย้งกับ “ภท.” ยันยังรักกันดี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ประเสริฐ” รมว.ศึกษาธิการ ควง “รมช.” ลงพื้นที่โคราช มอบ 5 นโยบายสำคัญให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ปฏิเสธพรรคเพื่อไทย ขัดแย้งกับ “ภูมิใจไทย” กรณี “พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ยันยังรักกันดี พร้อมรุดตรวจเยี่ยม ร.ร.ดัง “ราชสีมาวิทยาลัย” มอบทุนหนุนวงโยธวาทิต ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ
วันนี้ (5 มิ.ย. 69) ที่ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มามอบ 5 นโยบายสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาไทยแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา , เขตพื้นที่มัธยมศึกษา , สำนักงานอาชีวศึกษา , สำนักงาน สกร. และ สำนักงานเอกชน ทั้ง 32 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 2,000 คน
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบ 5 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 1.คืนเวลาให้ครู เพื่อคืนอนาคตให้เด็ก ,2. รื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาส ,3.ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริง 4.โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง และ 5.สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นย้ำให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องนำนโยบายสำคัญทั้ง 5 นโยบายนี้ ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งได้สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาให้มีหนังสือสั่งการไปทั้งหมดแล้ว เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย
โดยเฉพาะการลดภาระงานของครู เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน งานอันไหนที่ให้ครูรับผิดชอบซ้ำซ้อน ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือมีความซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็น ให้ยกเลิกทันที ซึ่งขณะนี้ทุกสังกัดได้เดินหน้าดำเนินการไปแล้ว ส่วน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก็เข้าสู่วุฒิสภาแล้วเช่นกัน และในเร็วๆ นี้ จะสั่งการให้ลดภาระของครูอีก กำลังรวบรวมความต้องการจากครูทั่วประเทศอยู่ ส่วนการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 และ 11 จะดำเนินการก่อนเดือนกันยายน 2569 แน่นอน และจะพิจารณาดูเหตุผลและความจำเป็น
ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ถอนชื่อ ส.ส.ออกทั้งหมด ที่เคยลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย (พท.) ถือว่าเป็นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม่นั้น นายประเสริฐ กล่าวว่า การเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด การถอนชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทย จากนี้ไป พรรคเพื่อไทยก็จะนำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาทบทวน ว่า เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ถือเป็นเรื่องปกติของการทำงานในสภาฯ ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันกับพรรคภูมิใจไทย
วันเดียวกันนี้ นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบทุนสนับสนุนและให้โอวาทแก่แกนนำนักเรียนใน 2 วาระสำคัญ คือ
วงโยธวาทิต ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ รายการ WMC และ EMC 2026 ณ ประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 900,000 บาท พร้อมทุนส่วนตัวเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีฯ อีก 100,000 บาท
ผู้แทนประเทศไทย IJSO 2026 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ เด็กชายปัณณวิชญ์ ชมเมืองปัก 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 23 ณ ประเทศบัลแกเรีย