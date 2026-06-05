ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างเร่งด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะและเหตุการณ์เฉียดโศกนาฏกรรมรถตู้รับส่งนักเรียนฝ่าไม้กั้นทางรถไฟ ล่าสุดมีมติตีเส้นจราจรห้ามจอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้ง 39 จุดทั่วจังหวัด สร้าง “Safe Zone” ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
วันนี้( 5 มิ.ย.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้า ขบวนที่ 2126 ชนกับรถโดยสารสาธารณะ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ทางผ่านอโศก) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงกรณีที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถตู้รับส่งนักเรียนพยายามขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟบริเวณถนนพระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ขณะขบวนรถไฟกำลังแล่นผ่าน จนรถติดค้างอยู่บนราง โชคดีที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดและประชาชนช่วยกันแจ้งเตือนและประสานให้ขบวนรถไฟหยุดได้ทันเวลา จึงไม่เกิดความสูญเสีย
ในที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ หรือจุดตัดทางรถไฟทั้ง 39 จุดทั่วจังหวัดเป็นการเร่งด่วน โดยจะดำเนินการตีเส้นจราจรแบบเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณใกล้จุดตัดทางรถไฟ เพื่อกำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถและป้องกันการวางสิ่งกีดขวางในเขตอันตราย ให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรอในระยะที่ปลอดภัย และไม่กีดขวางเส้นทางการสัญจรของขบวนรถไฟ
นายปรัชญา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกในการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone)” รอบจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในระยะยาว
ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่จอดรถในเขตห้ามจอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ชะลอความเร็ว และสังเกตสัญญาณเตือนทุกครั้งก่อนข้ามทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงผู้ร่วมใช้เส้นทางทุกคน