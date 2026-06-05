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ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยทางถนนอย่างเร่งด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะและเหตุการณ์เฉียดโศกนาฏกรรมรถตู้รับส่งนักเรียนฝ่าไม้กั้นทางรถไฟ ล่าสุดมีมติตีเส้นจราจรห้ามจอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้ง 39 จุดทั่วจังหวัด สร้าง “Safe Zone” ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

วันนี้( 5 มิ.ย.) นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้า ขบวนที่ 2126 ชนกับรถโดยสารสาธารณะ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ (ทางผ่านอโศก) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงกรณีที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถตู้รับส่งนักเรียนพยายามขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟบริเวณถนนพระราม ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ขณะขบวนรถไฟกำลังแล่นผ่าน จนรถติดค้างอยู่บนราง โชคดีที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดและประชาชนช่วยกันแจ้งเตือนและประสานให้ขบวนรถไฟหยุดได้ทันเวลา จึงไม่เกิดความสูญเสีย

ในที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรบริเวณจุดตัดทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ หรือจุดตัดทางรถไฟทั้ง 39 จุดทั่วจังหวัดเป็นการเร่งด่วน โดยจะดำเนินการตีเส้นจราจรแบบเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณใกล้จุดตัดทางรถไฟ เพื่อกำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถและป้องกันการวางสิ่งกีดขวางในเขตอันตราย ให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรอในระยะที่ปลอดภัย และไม่กีดขวางเส้นทางการสัญจรของขบวนรถไฟ

นายปรัชญา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเชิงรุกในการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone)” รอบจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในระยะยาว

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่จอดรถในเขตห้ามจอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ชะลอความเร็ว และสังเกตสัญญาณเตือนทุกครั้งก่อนข้ามทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงผู้ร่วมใช้เส้นทางทุกคน












ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
ลพบุรีปูพรมยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตีเส้นห้ามจอด 39 จุดตัดทางรถไฟทั่วจังหวัด สร้าง Safe Zone ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
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