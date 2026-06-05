สลด! ฟ้าผ่าหญิงวัยกลางคนดับกลางทุ่งนา สามีเศร้าภรรยาพูดเป็นลาง ก่อนจะเสียชีวิต

อุดรธานี-ฟ้าผ่าหญิงวัยกลางคน ดับกลางทุ่งนา ขณะออกไปดูกล้าข้าว สามีเผยคำพูดสุดท้าย ฝากให้ดูแลลูกชายและฝูงวัว ก่อนถูกฟ้าผ่าจนเสียชีวิต ทั้งรูปถ่ายภรรยาร่วงลงมา เป็นลางบอกเหตุ ญาตินำศพบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้าน ก่อนฝังร่างไว้ 3 ปีจึงจะฌาปนกิจ เหตุเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
วันนี้ (5 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิบูลย์รักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ภายในพื้นที่บ้านนายม หมู่ 4 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง นอนคว่ำหน้าอยู่กลางทุ่งนา สวมเสื้อสีเทา กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าบูท ทราบชื่อต่อมาคือนางอรอนงค์ เกิดผล หรือ “คาร” อายุ 57 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ใกล้กันพบสามีของผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น พบว่าเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงมอบร่างให้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณี
ต่อมาญาติได้นำร่างของนางอรอนงค์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัดเจริญพัฒนาราม บ้านนายม หมู่ 4 โดยมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาร่วมเคารพศพและช่วยเหลืองานศพอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศภายในศาลาวัดเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะช่วงที่นายโสภา มาป้อง อายุ 60 ปี สามีผู้เสียชีวิต จุดธูปไหว้หน้าศพภรรยา พร้อมกล่าวกับร่างอันไร้วิญญาณด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า
นายโสภา มาป้อง สามีผู้เสียชีวิตเล่าว่า ตนและภรรยาได้ย้ายจากในหมู่บ้านมาปลูกเถียงนาและใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งได้ประมาณ 1-2 ปี เนื่องจากต้องดูแลฝูงวัว และคอยดูแลลูกชายบุญธรรมวัยเกือบ 40 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและตาบอดทั้งสองข้างมานานเกือบ 20 ปี
ก่อนเกิดเหตุเห็นท้องฟ้ามืดครึ้ม จึงเตือนภรรยาว่าอย่าเพิ่งออกไป เพราะฝนกำลังจะตก แต่ภรรยากลับตอบว่าจะออกไปดูกล้าข้าว ใช้เวลาไม่นานก็จะกลับ พร้อมฝากให้ตนช่วยดูแลลูกชายและฝูงวัว ระหว่างที่ตนกำลังดูแลลูกชายอยู่บนเถียงนา จู่ๆได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเพียงครั้งเดียว ก่อนจะสังเกตเห็นรูปถ่ายของภรรยาที่วางอยู่หลังตู้เย็นบนเถียงนา ซึ่งไม่เคยตกมาก่อน หล่นลงกระแทกพื้นอย่างไม่มีสาเหตุ
กระทั่งฝนเริ่มซา น้องเขยรีบวิ่งมาบอกข่าวร้าย ว่าภรรยาถูกฟ้าผ่า ตนจึงรีบวิ่งไปดู ก่อนพบร่างภรรยานอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาตัวเอง สร้างความเสียใจกับครอบครัวมาก โดยวันเกิดเหตุผู้ตายไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือ หรือทรัพย์สินติดตัวไป เพราะเป็นคนกลัวฟ้าผ่าอยู่แล้ว แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นกับตัวเอง
ทั้งนี้ญาติ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน และสัปเหร่อ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการศพ ให้ยึดตามความเชื่อโบราณของชาวบ้านที่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ จะยังไม่ประกอบพิธีฌาปนกิจทันที แต่จะนำร่างไปฝังดินไว้ก่อนประมาณ 3-5 ปี แล้วจึงค่อยนำขึ้นมาประกอบพิธีฌาปนกิจตามประเพณี