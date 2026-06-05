รมช.มหาดไทย แถลงข่าวจับอดีตปลัดอำเภอหนองปรือ ขบวนการแจ้งเกิดเท็จเด็กต่างด้าว สวมสิทธิ์สัญชาติไทย

กาญจนบุรี – รมช.แถลงผลปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร EP.3” จับกุมอดีตปลัดอำเภอหนองปรือ ผู้ใหญ่บ้าน และนายหน้า รวม 3 ผู้ต้องหาสำคัญ ในขบวนการทุจริตแจ้งเกิดเท็จให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมา ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ พร้อมขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารทะเบียนราษฎร ซึ่งมีผู้ร่วมกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้ารวมไม่น้อยกว่า 15 ราย
วันนี้( 5 มิ.ย.) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวิทูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงาน DOPA N.I.C.E. นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุภาพ ศิริ ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 (กปท.1) และ พ.ต.อ.นิยม นิยา ผู้กำกับการ สภ.หนองปรือ ร่วมแถลงผลปฏิบัติการดังกล่าว ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มทุนสีเทา และขบวนการที่แอบอ้างใช้ทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยโดยมิชอบ เนื่องจากถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยคดีนี้พบการกระทำผิดในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนเมษายน 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 มีการแจ้งเกิดเท็จให้บุตรของชาวจีนและชาวเมียนมาได้รับสัญชาติไทยอย่างน้อย 10 ราย
จากการสืบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการนายหน้าไม่น้อยกว่า 15 คน โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาสำคัญ 3 ราย ได้แก่ อดีตปลัดอำเภอหนองปรือในฐานะนายทะเบียนรับแจ้งเกิด ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้า และชายไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นนายหน้าดำเนินการ
ด้านนายวิทูรย์ สิรินุกุล เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวเป็นผลจากการขยายผลจากคดีปลอมแปลงใบสูติบัตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบความเชื่อมโยงมายังอำเภอหนองปรือ โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลจากแม่ชาวเมียนมาเป็นแม่ชาวจีน ก่อนย้ายทะเบียนบ้านไปยังจังหวัดนครราชสีมา จนนำมาสู่การตรวจสอบเชิงลึกและการออกหมายจับในครั้งนี้
ขณะที่นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จนพบการแจ้งเกิดโดยมิชอบจริง พร้อมเพิกถอนรายการแจ้งเกิดแล้ว 5 ราย และหากตรวจพบเพิ่มเติมก็จะดำเนินการเพิกถอนตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการทางวินัยกับอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านที่ถูกจับกุม โดยจะมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อให้กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ด้าน พ.ต.อ.นิยม นิยา ผู้กำกับการ สภ.หนองปรือ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานตามคำร้องทุกข์ของกรมการปกครอง ก่อนยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ก่อนส่งสำนวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อดีตปลัดอำเภอหนองปรือ หรือ "ปลัดกบ" ถูกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีจับกุมตัวได้ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นกิจการของผู้ต้องหารายดังกล่าว โดยเพิ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอทองผาภูมิได้ประมาณ 4 เดือน ก่อนถูกจับกุมในคดีนี้.