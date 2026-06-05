ประจวบฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการถนนท่องเที่ยว “บึงบัว-หาดสามร้อยยอด” ชาวบ้านส่วนใหญ่หนุนพัฒนา

ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการถนนท่องเที่ยว “บึงบัว-ชายหาดสามร้อยยอด” ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย หวังเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและความสะดวกในการเดินทาง ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยื่นหนังสือขอทบทวนแนวเส้นทาง หวั่นกระทบระบบนิเวศและวิถีชุมชน
วันนี้( 5 มิ.ย.) นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เส้นทางท่องเที่ยวถนนบึงบัว–ชายหาดสามร้อยยอด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายปกครอง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคึกคัก ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ตำบลศาลาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายครรชิต อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
สำหรับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดระยะเวลาและระยะทางในการสัญจร รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต รวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวเส้นทางศึกษาเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 4 เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1065 ผ่านศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว ลัดเลาะตามแนวพื้นที่ริมบึงและเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ผ่านชุมชนในตำบลสามร้อยยอด ก่อนเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ Thailand Riviera รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 10 หมู่บ้าน ใน 3 ตำบล ของอำเภอสามร้อยยอด
ด้านนายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า พื้นที่โครงการส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศ จึงอยากให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยทางอุทยานฯ พร้อมเชิญคณะที่ปรึกษาเข้าชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม จากการแสดงความคิดเห็นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการดังกล่าว แม้อาจมีผลกระทบบางส่วน แต่เชื่อว่าหากมีการออกแบบที่เหมาะสม จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในระยะยาว
ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้านหน้าทุ่งสามร้อยยอด (ถ้ำทอหูก) ได้ยื่นหนังสือต่อบริษัทที่ปรึกษา แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ และคณะผู้จัดทำรายงาน EIA เพื่อขอให้ทบทวนแนวเส้นทางโครงการ โดยแสดงความกังวลว่าการก่อสร้างถนนสายใหม่อาจตัดผ่านเส้นทางเรือนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจฯ ระบุว่า การก่อสร้างถนนทับร่องน้ำธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ สัตว์ป่า และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนมากกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี และกระจายรายได้สู่สมาชิกกว่า 20 ครัวเรือน
พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณาปรับปรุงเส้นทางสัญจรเดิมที่ประชาชนใช้งานมากว่า 43 ปี ให้เป็นถนนมาตรฐานแทนการเปิดเส้นทางใหม่ หรือหากมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อเส้นทาง ควรพิจารณาก่อสร้างสะพานยกระดับผ่านพื้นที่นา เพื่อลดผลกระทบต่อร่องน้ำธรรมชาติและระบบนิเวศโดยรอบ