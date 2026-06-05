ศูนย์ข่าวศรีราชา - ส.ส.ชลบุรี เขต 5 ลงพื้นที่ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม หลังชาวบ้านร้องโรงงานเห็นแก่ได้ลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ คาดไม่มีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จี้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งจัดการให้ทำตามกฎหมาย
จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งใน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของน้ำ และไม่กล้านำน้ำไปใช้ในการเกษตรนั้น
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ส.ส.ชลบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมกับ นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล นายอำเภอพนัสนิคม, นายกอบต.นาวังหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้รั้วโรงงานที่ถูกระบุเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งได้กลิ่นกำมะถันฟุ้งกระจาย
และยังพบว่าบริเวณกำแพงโรงงานที่ถูกเจาะเป็นรูกว้าง ได้มีการปล่อยน้ำลงห้วยข่าซึ่งจะไหลไปยังลงคลองม่วง ตลาด 3 วัง จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ม. 1 ,5,6 และ 7 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นคล้ายกำมะถัน ซึ่งโชคดีที่ในพื้นที่ช่วงนี้มีฝนตกหนัก จึงสามารถชะล้างกลิ่นเหม็นออกไปได้บ้าง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า โรงงานแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 400 - 500 คน และได้มีการจัดสถานที่ให้อาบน้ำร่วมกัน ก่อนปล่อยน้ำให้ไหลลงท่อที่เชื่อมต่อออกมายังลำคลองสาธารณะ โดยคาดว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
ขณะที่ ส.ส.ชลบุรี เขต 5 เผยว่าหลังทราบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ทันที จนพบว่าโรงงานแห่งนี้สร้างรั้วสูงมาก คล้ายมีการปกปิดไม่ให้ชาวบ้านได้มองเห็นถึงการกระทำผิด
จึงอยากฝากไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ให้เร่งประสานเจ้าของกิจการให้ดำเนินหารแก้ไขทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องเร่งดำเนินการตรวจค่าของน้ำที่ไหลออกจากโรงงานว่าเป็นน้ำเสียระดับใด
เพื่อให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูลที่แท้จริง และเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมานำน้ำในคลองสาธารณะ ไปใช้ได้ตามปกติ