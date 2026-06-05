ไออาร์พีซี เปิดโครงการ Green Belt ORLB Phase 1เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569

ระยอง - ไออาร์พีซี เปิดโครงการ Green Belt ORLB Phase 1"30 ต้นแรก สู่ Green Belt 450 เมตรของโรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (ORLB)"เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569 ตั้งเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2603
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action “ร่วมปรับ ร่วมเปลี่ยน ร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือด”
โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทาง ESG และได้กำหนดเป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2603 พร้อมขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการ Green Belt ORLB Phase 1 เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยการพัฒนาแนวพื้นที่สีเขียวระยะทาง 450 เมตร เพื่อเป็นแนวกันชนด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตประกอบการฯ
" ต้นไม้ 30 ต้นแรกที่ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ Green Belt ORLB ที่สมบูรณ์ในอนาคตและเป็นมรดกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นต่อไป" นายเทอดเกียรติ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป