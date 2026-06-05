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ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์- ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาจำคุก อดีตนายก อบต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ และข้าราชการรวม 4 คนๆ ละ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานเรียกรับเงินทุจริตสอบพนักงานจ้าง ผู้ร้องคาใจนายกฯ ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว แต่ยังลงสมัครฯ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ แถมชนะอีก ล่าสุดถูกออกหมายเรียกฐานนำเอกสารลับของทางราชการไปเปิดเผย

วันนี้ (5 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีมหากาพย์การทุจริตสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เมื่อปี 2558 ของ อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ที่ถูกร้องเรียนคือ นายก อบต.ดงอีจาน ที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้น พร้อมรองนายก อบต. และข้าราชการอีก 4 คน มีพฤติกรรมร่วมกันเรียกรับเงินผู้ที่สอบบรรจุ แล้วมีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบที่ถูกเรียกรับเงิน ต่อมาวันที่ 11 ม.ค.2568 ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดนายกฯ พร้อมพวกรวม 5 คน จากนั้นวันที่ 6 ส.ค.2568 ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้ประทับรับฟ้อง ต่อจากนั้นมีคำสั่งให้ นายก อบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่


แต่ที่สร้างความคาใจให้กับ นายเจษฎา ผู้ร้องเรียน คือ นายก อบต.ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดและถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ฐานทุจริตสอบไปแล้ว แต่เมื่อ อบต.ดงอีจานได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดงอีจาน เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2569 และ กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 29 มี.ค.2569 โดยเปิดรับสมัครเมื่อ วันที่ 2 – 7 มี.ค.2569 อดีตนายก อบต.ดงอีจาน ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ และยังชนะการเลือกตั้งอีก เพราะมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง


แต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาตัดสิน จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา จำเลยที่ 1 คือ อดีตนายก อบต.ดงอีจาน ความผิดฐานทุจริตสอบพนักงานจ้าง และข้อหาเกี่ยวกับการปลอมแปลง แก้ไข (ข้อสอบและคะแนน) ส่วนจำเลยที่ 2 คือ อดีตรองนายก อบต.ศาลยกฟ้อง , สำหรับจำเลยที่ 3 – 5 ศาลพิพากษาจำคุกคนละ 1 ปีโดยไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกัน ซึ่ง อดีตนายก อบต.และข้าราชการรวม 4 คน ที่ถูกศาลตัดสินจำคุก ได้ยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์


ส่วนกรณีที่จำเลยที่ 1 ซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงอีจาน แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด และถูกศาลพิพากษาจำคุกคดีทุจริตสอบโดยไม่รอลงอาญา กกต.จึงไม่สามารถประกาศรับรองให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ปัจจุบันมีปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน

นอกจากนี้อดีตนายก อบต.ดังกล่าว และข้าราชการรวม 4 คน ยังถูก ป.ป.ช.บุรีรัมย์ แจ้งความดำเนินคดี เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย นำเอกสารลับและเอกสารพยานหลักฐาน ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพยานในคดีทุจริตสอบ ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสุวรรณ ออกหมายเรียกอดีตนายก อบต. และข้าราชการอีก 1 คน เนื่องจากทั้งคู่ไม่ไปพบพนักงานอัยการ





ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้
ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้
ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้
ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้
ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้
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