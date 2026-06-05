ศาลสั่งจำคุกไม่รอลงอาญา! อดีตนายก อบต.ดงอีจาน บุรีรัมย์ เรียกสินบนสอบเข้าเป็นพนักงาน ผู้ร้องคาใจโดน ป.ป.ช.ชี้มูลยังลงเลือกตั้งได้

บุรีรัมย์- ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 พิพากษาจำคุก อดีตนายก อบต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ และข้าราชการรวม 4 คนๆ ละ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ฐานเรียกรับเงินทุจริตสอบพนักงานจ้าง ผู้ร้องคาใจนายกฯ ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว แต่ยังลงสมัครฯ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ แถมชนะอีก ล่าสุดถูกออกหมายเรียกฐานนำเอกสารลับของทางราชการไปเปิดเผย
วันนี้ (5 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า คดีมหากาพย์การทุจริตสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เมื่อปี 2558 ของ อบต.ดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ที่ถูกร้องเรียนคือ นายก อบต.ดงอีจาน ที่ดำรงตำแหน่งขณะนั้น พร้อมรองนายก อบต. และข้าราชการอีก 4 คน มีพฤติกรรมร่วมกันเรียกรับเงินผู้ที่สอบบรรจุ แล้วมีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบที่ถูกเรียกรับเงิน ต่อมาวันที่ 11 ม.ค.2568 ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดนายกฯ พร้อมพวกรวม 5 คน จากนั้นวันที่ 6 ส.ค.2568 ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้ประทับรับฟ้อง ต่อจากนั้นมีคำสั่งให้ นายก อบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ที่สร้างความคาใจให้กับ นายเจษฎา ผู้ร้องเรียน คือ นายก อบต.ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดและถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ฐานทุจริตสอบไปแล้ว แต่เมื่อ อบต.ดงอีจานได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดงอีจาน เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2569 และ กกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 29 มี.ค.2569 โดยเปิดรับสมัครเมื่อ วันที่ 2 – 7 มี.ค.2569 อดีตนายก อบต.ดงอีจาน ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไปแล้ว ยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ และยังชนะการเลือกตั้งอีก เพราะมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
แต่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 มีคำพิพากษาตัดสิน จำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา จำเลยที่ 1 คือ อดีตนายก อบต.ดงอีจาน ความผิดฐานทุจริตสอบพนักงานจ้าง และข้อหาเกี่ยวกับการปลอมแปลง แก้ไข (ข้อสอบและคะแนน) ส่วนจำเลยที่ 2 คือ อดีตรองนายก อบต.ศาลยกฟ้อง , สำหรับจำเลยที่ 3 – 5 ศาลพิพากษาจำคุกคนละ 1 ปีโดยไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกัน ซึ่ง อดีตนายก อบต.และข้าราชการรวม 4 คน ที่ถูกศาลตัดสินจำคุก ได้ยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
ส่วนกรณีที่จำเลยที่ 1 ซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดงอีจาน แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด และถูกศาลพิพากษาจำคุกคดีทุจริตสอบโดยไม่รอลงอาญา กกต.จึงไม่สามารถประกาศรับรองให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ปัจจุบันมีปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
นอกจากนี้อดีตนายก อบต.ดังกล่าว และข้าราชการรวม 4 คน ยังถูก ป.ป.ช.บุรีรัมย์ แจ้งความดำเนินคดี เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย นำเอกสารลับและเอกสารพยานหลักฐาน ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพยานในคดีทุจริตสอบ ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนสุวรรณ ออกหมายเรียกอดีตนายก อบต. และข้าราชการอีก 1 คน เนื่องจากทั้งคู่ไม่ไปพบพนักงานอัยการ