โซเชียลเสียงแตก! แห่เอ็นดู “น้องหนึ่ง” เสือลายเมฆดาวเด่นเขาเขียว หลังชาวเน็ตแซวลายคล้ายงูเหลือม ยอดชมพุ่ง

ศูนย์ข่าวศรีราขา - โลกออนไลน์แห่พูดถึง “น้องหนึ่ง” เสือลายเมฆขวัญใจตัวใหม่แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หลังภาพลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ถูกแชร์ว่อนโซเชียล จนชาวเน็ตบางส่วนแซวว่าคล้ายงูเหลือม ขณะที่อีกจำนวนมากต่างหลงรักในความน่ารักและความโดดเด่น ดันกระแสความนิยมพุ่งต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันนี้ ( 5 มิ.ย. ) โลกออนไลน์ต่างพากันพูดถึง “น้องหนึ่ง” เสือลายเมฆดาวเด่นของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หลังภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว
กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชาวเน็ตจำนวนมากแชร์ภาพและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายบนลำตัวของ “น้องหนึ่ง” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเสือลายเมฆ โดยบางส่วนแซวอย่างขำขันว่ามีความคล้ายคลึงกับลวดลายของงูเหลือม ขณะที่อีกจำนวนมากต่างแสดงความเอ็นดูในความน่ารักและความโดดเด่นของเจ้าสัตว์ป่าหายากตัวนี้
“น้องหนึ่ง” เป็นเสือลายเมฆที่เกิดและเติบโตภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ภายใต้โครงการวิจัยและเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี และยังได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์หรือโลโก้สำคัญของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกด้วย
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า “น้องหนึ่ง” เป็นผลสำเร็จจากการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ โดยมีพ่อชื่อ “ปิง” และแม่ชื่อ “ทะเล” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นอกจากนี้ “น้องหนึ่ง” ยังเกิดร่วมครอกเดียวกับพี่น้องอีก 2 ตัว คือ “สอง” และ “สาม” โดยเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเกิด ทั้งด้านสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการตามช่วงวัย ปัจจุบันทั้งสามตัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
สำหรับกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการแซวว่าลวดลายของน้องหนึ่งคล้ายงูเหลือมนั้น นายณรงวิทย์ กล่าวว่า มองว่าเป็นการแสดงออกถึงความเอ็นดูและความสนใจจากประชาชน เพราะลวดลายของเสือลายเมฆมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นลายขนาดใหญ่คล้ายก้อนเมฆ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เสือลายเมฆ” อยู่แล้ว
“เมื่อมีคนพูดแซวว่าลายคล้ายงูเหลือม ก็ถือเป็นสีสันที่ช่วยให้ผู้คนหันมาสนใจน้องหนึ่งมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่เราอยากสื่อคือ น้องหนึ่งไม่ใช่เพียงสัตว์ที่มีลวดลายแปลกตาหรือน่ารักเท่านั้น แต่ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เป็นผลสำเร็จของการเพาะขยายพันธุ์ภายใต้การดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และเป็นทูตสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้กับสังคม” นาย
@ณรงวิทย์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสความนิยมของ “น้องหนึ่ง” ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าส่วนแสดงเสือลายเมฆจะเป็นพื้นที่วิจัยและเพาะขยายพันธุ์ที่ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยตรง แต่ประชาชนยังสามารถติดตามความน่ารักและพฤติกรรมของเสือลายเมฆได้ผ่านระบบถ่ายทอดสดของ ZooDio Live ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมากในขณะนี้.