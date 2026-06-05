ตร.ลำปาว ร่วม ตม.กาฬสินธุ์รวบ 3 ผู้ต้องหาแก๊งยาบ้าออนไลน์ สั่งซื้อจากเครือข่ายชาวลาว

กาฬสินธุ์-ตร.ลำปาว ร่วม ตม.กาฬสินธุ์บุกรวบ 3 ผู้ต้องหา เครือข่ายค้ายาบ้าออนไลน์ข้ามชาติ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีรถ จยย.เสียงดังวิ่งช่วงเวลากลางคืนก่อความรำคราญรบกวนเวลาพักผ่อนยามวิกาลพร้อมกับมีพฤติกรรมค้ายาเสพติด ด้านผู้การฯกาฬสินธุ์ สั่งชุดสืบสวนจังหวัดขยายผลยึดทรัพย์ทันที
วันนี้( 5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 20.30 น.คืนที่ผ่านมา(4 มิ.ย.) พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ บึงบัว สว.สภ.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ร.ต.อ.อนันท์ ฤทธิสิงห์ ร.ต.ท.พุทธลักษณ์ อินปาว รองสว.(ป.) สภ.ลำปาว ร.ต.อ.รุ่งศิลป์ ผลวิชัย รองสว.ผป.) สภ.ลำปาว พร้อมตำรวจสภ.ลำปาว และตม.กาฬสินธุ์ นำโดย ด.ต.ทวน ภูบรรสุข ผบ.หมู่ตม.กาฬสินธุ์ และด.ต.สุพรรณ ภูคงผา ผบ.หมู่ ตม.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจับกุมตัว 3 ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ประกอบด้วย 1.นายสุรศักดิ์ หรือหนุ่ม เกตุชาติ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 54 ม.8 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 2.นายภาณุวัฒน์ โพธิ์สูง หรือ “นายน๊อต” อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 200 ม.2 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และ 3.นายณัฐพงษ์ หารีย์ หรือ เปา อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 125 ม.11 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมของกลางยาบ้ารวม 7,243 เม็ด
พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ บึงบัว สว.สภ.ลำปาว กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำปาว ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง รวมตัวกันออกมาขี่ช่วงเวลากลางคืน ก่อความรำคราญ รบกวนเวลาพักผ่อน และช่วงกลางคืนจะมีรถจักรยานยนต์วิ่งเข้า-ออกหลายคัน และบางวันจะมีรถจักรยานยนต์คันใหญ่ๆ เสียงดังมากวิ่งเข้า-ออก ซอยด้านหลังทางเข้ากระท่อมสวนยางพาราบ้านปลาเค้าน้อย ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
จากการสืบสวนทราบว่าเจ้าของกระท่อมเพิงพักดังกล่าว คือนายสุรศักดิ์ หรือหนุ่ม เกตุชาติ อายุ 37 ปี ตรวจสอบพบมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปีที่ 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังได้เข้าตรวจสอบ พบนายสุรศักดิ์ กำลังนั่งที่โต๊ะหินอ่อน บนโต๊ะมีอุปกรณ์การเสพยา และยาเสพติดบางส่วน ตำรวจจึงควบคุมตัว และตรวจค้น พบยาบ้าของกลางที่บรรจุอยู่ในขวดโหลพลาสติกขาวใส ข้างในมีซองบรรจุยาบ้าสีน้ำเงิน-ชมภู และห่อกระดาษสีขาว นับยาบ้าของกลางทั้งหมด 3,326 เม็ด
โดยนายสุรศักดิ์ ยอมรับว่า ยาบ้าของกลางทั้งหมดเป็นของตนมีไว้เพื่อเสพและขายให้กับลูกค้าในพื้นที่ ซึ่งยาบ้าทั้งหมดจะมี “นายน๊อต” หรือนายภาณุวัฒน์ โพธิ์สูง นำมาส่งให้ตนเมื่อ 2 วันที่แล้ว และนายน๊อตจะเข้ามาเก็บเงินค่ายาในส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนซุ่มดักรอในสวนยางพารา
ต่อมาเวลา 20.30 น.มีชาย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาที่กระท่อม ตำรวจที่ดักซุ่มอยู่ จึงเข้าควบคุมตัว ทั้งคู่พยายามขัดขืนเพื่อหลบหนีและทำของกลางตกหล่น แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวได้ทั้งสองคนไว้ได้ พบของกลางยาบ้าที่ตกในที่เกิดเหตุ จำนวน 1 มัด ตรวจนับได้ 2,117 เม็ด ซึ่งเป็นของนายน๊อตที่พยายามจะวิ่งหลบหนี และตรวจค้นกระเป๋าสะพายของนายเปา หรือนายณัฐพงษ์ หารีย์ พบของกลางยาบ้าอีก 9 ซอง
โดยผู้ต้องหาทั้ง 2 คนรับสารภาพว่าเข้ามาหานายสุรศักดิ์ หรือหนุ่ม เพื่อเก็บเงินค่ายาบ้าส่วนที่เหลือและนำยาบ้าล๊อตใหม่มาให้นายสุรศักดิ์ เพื่อเอาไว้ขาย สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่ายาบ้าของกลางทั้งหมดรับมาจากคนลาว ที่ติดต่อซื้อขายกันผ่านโซเชียล
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการจับกุม พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ นำโดย พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมร่วมกับตำรวจ สภ.ลำปาว เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ และดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทำการขยายผล ตามนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป