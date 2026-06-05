เผยคลิปนาทีกลุ่มชายกรรจ์รุมยำคู่กรณีคาร้านไวน์กลางเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยว เหยื่อสลบแล้วยังไม่หยุด

เชียงใหม่ – เผยคลิป..นาทีกลุ่มคนก่อเหตุอุกอาจกลางเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยว!! รุมยำคนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เลือดออกในสมองและต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน..เหยื่อสลบแล้วยังไม่หยุด พลเมืองดีพยายามเข้าไปช่วยเหลือ โดนด้วย
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “panchita Vitoonchaisin” ออกมาโพสต์ข้อความ ประณามอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมอันป่าเถื่อนของกลุ่มบุคคลที่รุมทำร้ายผู้อื่นจนรุ่นพี่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดออกในสมองและต้องผ่าตัดฉุกเฉิน รวมถึงสามีของผู้โพสต์และพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือก็ถูกรุมทำร้ายด้วยเช่นกัน
ผู้โพสต์เน้นย้ำว่าการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและไม่เคารพกฎหมายนี้ไม่สามารถนำเหตุผลใดมาอ้างความชอบธรรมได้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดและโปร่งใส เพื่อให้ผู้กระทำผิดต้องรับโทษถึงที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ขึ้นในสังคมอีก
“ขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อการใช้ความรุนแรงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เราคือผู้อยู่ในเหตุการณ์ เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา คือการรุมทำร้ายคนที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะป้องกันตัวเอง รุ่นพี่ท่านหนึ่งโดนรุมทำร้ายจนสลบไปแล้ว แต่กลุ่มคนเหล่านั้นยังไม่ยอมหยุดการกระทำอันป่าเถื่อน ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดออกในสมอง ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน และยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตจากการกระทำอันรุนแรงดังกล่าว
ส่วนสามีก็โดนรุมทำร้ายเช่นกัน แต่มีน้องอีกคนหนึ่ง วิ่งเข้ามาช่วย ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปรุมน้องที่มาช่วยแทน ทำให้สามีได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลและร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย ไม่เช่นนั้นคงถึงขั้นสาหัส
ไม่มีเหตุผลใดในโลกที่จะนำมาอ้างเพื่อทำให้การรุมทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
การรุมทำร้ายบุคคลอื่นเป็นการกระทำที่สะท้อนถึงการไม่เคารพกฎหมายและไม่คำนึงถึงคุณค่าของชีวิตผู้อื่น
ขอให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างเด็ดขาด โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำกับใครอีก
ความรุนแรงไม่ควรมีที่ยืนในสังคม และผู้กระทำต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำอย่างถึงที่สุด“
รายงานข่าวแจ้งว่า คนเจ็บอายุ 52 ปี เป็นผู้นำฝ่ายขายของบริษัทประกันแห่งหนึ่ง วันเกิดเหตุพาน้อง ๆ ฝ่ายขายไปเลี้ยงที่ร้านไวน์ชื่อดัง กลางเมืองเชียงใหม่ ก่อนถูกรุมยำกลางเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย