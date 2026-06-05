(คลิป)ระทึก! กู้ภัย-ตำรวจ ชาร์จช่วยหญิงคิดสั้นจ่อโดดขัวเหล็ก-สะพานข้ามน้ำปิงกลางเชียงใหม่ ประชดผัวมีเมียน้อย

เชียงใหม่ – ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก..เผยนาทีชีวิต กู้ภัย-ตำรวจ ชาร์จช่วยหญิงคิดสั้นพยายามโดดขัวเหล็ก-สะพานข้ามน้ำปิงกลางเชียงใหม่ ประชดผัวมีเมียน้อย-ภาระครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อสูงอายุ/พี่ป่วยเป็นโรคประสาท
วันนี้(5 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุหญิงสาวสภาพเหม่อลอย พยายามจะกระโดดสะพานขัวเหล็ก (ใกล้สะพานนวรัฐ) อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อ 07.40 น.ที่ผ่านมา จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมใจ เข้าตรวจสอบและระงับเหตุทันที
ที่เกิดเหตุพบหญิงอายุประมาณ 30-35 ปี ยืนอยู่ริมขอบแม่น้ำปิงในอาการโศกเศร้าและพร้อมจะกระโดดลงไป เจ้าหน้าที่จึงเร่งเกลี้ยกล่อมพร้อมต่อสายวิดีโอคอลให้พูดคุยกับญาติ โดยหญิงดังกล่าวร่ำไห้เผยถึงสาเหตุว่า "เสียใจและน้อยใจที่สามีไปมีเมียน้อย" อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระดูแลพ่อที่แก่ชรา รวมถึงพี่สาวที่ป่วยเป็นโรคประสาท จนรู้สึกหมดแรงที่จะสู้ชีวิตต่อ
ระหว่างที่หญิงสาวกำลังเผลอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจได้ตัดสินใจบุกเข้าควบคุมตัวทันที ซึ่งหญิงคนดังกล่าวได้ดิ้นรนขัดขืนเพื่อจะกระโดดน้ำให้ได้ ส่งผลให้ใบหน้าครูดกับพื้นซีเมนต์จนเป็นแผล
หลังควบคุมสถานการณ์ได้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาลบาดแผล ก่อนนำตัวไปสงบสติอารมณ์ต่อที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับ หลังจากได้รับคำปลอบโยนและข้อคิดจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่า "ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก วันข้างหน้ายังสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้"