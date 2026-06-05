กลางดึก! รถทัวร์ 2 ชั้นสายสุราษฎร์ฯ-กรุงเทพฯ พลิกคว่ำที่เขาย้อย เจ็บ 28 ราย โชคดีไร้ผู้เสียชีวิต

เพชรบุรี - รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น สายสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนก่อนพลิกคว่ำ บนถนนเพชรเกษม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ช่วงกลางดึก มีผู้โดยสารและพนักงานประจำรถรวม 31 คน ได้รับบาดเจ็บ 28 ราย โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
เมื่อเวลา 03.36 น. วันนี้ ( 5 มิ.ย.)ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น พลิกคว่ำบริเวณถนนเพชรเกษม ขาเข้ากรุงเทพมหานคร หลักกิโลเมตรที่ 129+900 ตรงข้ามร้านโสภณเครน พื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาย้อย พร้อมหน่วยกู้ภัยและรถพยาบาลเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขข้างรถ 993-4 วิ่งให้บริการในเส้นทางสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพมหานคร อยู่ในสภาพเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนก่อนพลิกคว่ำได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่าภายในรถมีผู้โดยสารรวมทั้งพนักงานประจำรถทั้งหมด 31 คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 23 ราย ได้รับบาดเจ็บปานกลาง 5 ราย และมีผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เบื้องต้นไม่พบผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชญ ร่วมกับรถพยาบาลโรงพยาบาลเขาย้อย ได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมลำเลียงส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียด