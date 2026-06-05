(คลิป)เผยนาทีทาสยาหนุ่มแม่ทะหลอนหนัก ขี่ จยย.โวยวายแจกของลับ-ทำร้ายคนชรา 4 รายรวด

ลำปาง - เผยนาทีอุทาหรณ์..ทาสยาหนุ่มแม่ทะหลอนหนัก ขี่ จยย.ตะโกนโวยวาย-แจกของลับไปทั่วไม่พอ ไล่ทำร้ายคนชราทั้งถีบรถจักรยานล้ม-บุกเข้าไปชกต่อยถึงในบ้าน รวมแล้ว 4 รายรวด ล่าสุดเหยื่อรวมตัวขึ้นโรงพัก สภ.แม่ทะแจ้งความแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเผยให้เห็นนาทีหนุ่มชาวอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง อยู่ในอาการหลอนยาอย่างหนัก ขี่รถจักรยานยนต์ตะโกนโหวกเหวกโวยวายไปตามถนน ก่อนเข้าทำร้ายผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บ 4 ราย หนึ่งในนั้นถูกผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปในบ้านและทำร้ายเพราะไม่พอใจที่มองหน้า พอเหยื่อที่เป็นคนสูงอายุเรียกหลานออกมาช่วยก็เดินออกจากบ้าน-ขี่รถ จยย.หนีไป
ส่วนกล้องจุดที่ 2 จะเห็นคนก่อเหตุขี่รถ จยย.แล้วด่าทอแจกกล้วยให้ชาวบ้าน และกล้องอีกตัวซึ่งอยู่บริเวณถนนสายแม่ทะ-ลำปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งในภาพจะเห็นคนก่อเหตุขี่รถ จยย. ถีบรถจักยานของผู้สูงอายุจนล้มลงก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะด่าทอให้กล้วยแล้วก็ขี่รถ จยย.หนีไป
ล่าสุดค่ำที่ผ่านมา (4 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง สอบถามนายตา คำลังกา อายุ 75 ปี ผู้เสียหายซึ่งถูกนายอาทิตย์ กันทางาม อายุ 36 ปี บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในบ้าน บอกว่าตอนนั้นตนอยู่ที่ข้างรถ จยย.ซึ่งจอดอยู่ที่โรงจอดรถ
ระหว่างนั้นคนก่อเหตุก็ขี่รถ จยย.โวยวายมาตามถนนแจกกล้วยเขาไปทั่ว จึงหันไปมอง ตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนหลานชายแต่คนก่อเหตุกลับหันมาแล้วด่าทอตนว่ามองหน้าทำไมก่อนที่จะบุกเข้ามาถึงในบ้านแล้วก็ใช้เท้าถีบอกตนจนล้มและเข้ามาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ ตนจึงเรียกหลานชายที่อยู่ในบ้านมาช่วย โชคดีที่หลานชายออกมาทัน เพราะตอนนั้นผู้ก่อเหตุถือมีดขอที่มีลักษณะโค้งงอมาด้วยและกำลังจะง้างมีดขอเหมือนจะฟันตนเอง พอเห็นหลานชายตนออกมาจึงเดินออกจากบ้านไป
ด้านนายนพดล สีแสด อายุ 63 ปี ผู้เสียหายอีก 1 รายที่ถูกนายอาทิตย์ทำร้าย เปิดเผยว่า ตนปั่นรถจักรยานไปที่ร้านซ่อมทีวีซึ่งอยู่ที่บ้านหลวง ขากลับก็ปั่นรถจักรยานมาตามถนนปกติ จู่ๆ คนก่อเหตุก็ขี่รถ จยย.ตามมาก่อนที่จะใช้เท้าถีบรถจักรยานของตนจนล้มได้รับบาดเจ็บ แทนที่เขาจะลงมาดูกลับด่าทอตนเองแล้วก็ขี่รถ จยย.ออกไป ตนจึงจูงจักรยานไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำส่ง รพ.แม่ทะ
ด้านนายบรวรศักดิ์ วรรณบวร ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า เท่าที่ทราบผู้ก่อเหตุเริ่มมีอาการหลอนยามา 2-3 วันแล้ว ตนได้แจ้งไปทางอำเภอและกำลังจะเข้าจับกุม แต่คนก่อเหตุเกิดหลอนหนักขี่รถ จยย.ตระเวนทำร้ายชาวบ้านไปทั่วถึง 4 ราย วันก่อนไปถีบรถจักรยานชาวบ้านล้ม 1 ราย ล่าสุดถีบรถของชาวบ้านล้ม 2 ราย และเข้าไปทำร้ายผู้สูงอายุถึงในบ้านอีก 1 ราย ตนจึงประสานทางอำเภอและ จนท.ตำรวจเข้าจับกุม เบื้องต้นพบยาบ้า 3 เม็ด แต่เจ้าตัวยังให้การภาคเสธและยังอยู่ในอาการหลอนอยู่
ทั้งนี้ ช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้เสียหายทั้งหมดได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะ เพื่อให้ดำเนินคดีต่อนายอาทิตย์แล้ว