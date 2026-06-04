ระดมค้นหาต่อเนื่อง 4 วัน หนุ่มใหญ่โคราชหาเห็ดหลงป่าทับลาน ยังไร้วี่แวว พิกัดใกล้จุดสัตว์ป่านักล่าออกหากิน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คืบหน้า หนุ่มใหญ่โคราช หาเห็ด หลงป่าทับลาน ระดมทีม 40-50 คนค้นหาต่อเนื่อง 4 วันยังไร้วี่แวว หวั่นโดนสัตว์ป่าทำร้าย เผยพิกัดใกล้จุดสัตว์ป่า ทั้งช้าง กระทิง และสัตว์นักล่า เช่น เสือโคร่ง ออกหากิน
วันนี้ (4 มิ.ย.69) ความคืบหน้ากรณี นายปราโมช เขนสันเทียะ อายุ 45 ปี ชาวบ้าน หมู่ 8 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ไปหาเก็บเห็ดพร้อมภรรยาและเพื่อนบ้าน ในป่าทึบบริเวณช่องเขาแคบ เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แล้วสูญหายไป เจ้าหน้าที่ต้องสนธิกำลังจากหลายฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ , ตำรวจ สภ.วังน้ำเขียว , ฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว , อาสากู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี และชาวบ้าน ออกติดตามหาตัวผู้สูญหายกันอย่างต่อเนื่องและวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการค้นหาแล้ว
โดย นายบุญเริง ทรัพย์กิ่ง หัวหน้ากู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี ได้เปิดเผยความคืบหน้า ว่า “ได้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยฯ รวมกว่า 40-50 คน ออกค้นหาต่อเนื่องเริ่มปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่ประมาณ 09.00 น.ในแต่ละวัน และจะเลิกในช่วงเย็นถึงช่วงหัวค่ำก็จะต้องรีบออกมาจากป่าแล้ว ซึ่งจะมีนายอำเภอวังน้ำเขียว , ผู้กำกับ สภ.วังน้ำเขียว และกำนัน ต.ไทยสามัคคี มาช่วยอำนวยการคุมทีมค้นหา โดย ใช้วิธีปูพรมเดินเท้าค้นหา ไม่ได้สุ่มพิกัดเข้าไปเจาะจง เพราะเป็นป่ารกทึบ ใช้โดรนจับความร้อนลำบาก ซึ่งเริ่มต้นจากจุดที่ชาวบ้านมาเก็บเห็ดและจุดที่คาดว่าจะหายตัวไป
จากนั้นกระจายกำลังเดินเท้าเข้าค้นหาเป็นระยะทางไกลจากจุดเริ่มต้น ประมาณ 3-4 กิโลเมตร ยังอยู่ในบริเวณช่องเขาแคบ เดินค้นหาเป็นกลุ่ม แต่ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดเคลื่อนที่เร็วได้นำจักรยานยนต์ขี่ออกค้นหาด้วย คาดว่า วันนี้น่าจะหยุดภารกิจค้นหาประมาณช่วงหัวค่ำ จะอยู่ในป่าดึกกว่านี้ไม่ได้ เพราะโซนที่ค้นหาอยู่บริเวณตีนเขาสลัดได ซึ่งจะมีสัตว์ป่า ทั้งช้าง กระทิง และสัตว์นักล่า เช่น เสือโคร่ง ออกหากินด้วย จึงเสี่ยงอันตรายอย่างมากในช่วงกลางคืนทั้งกับตัวผู้สูญหายเองและทีมค้นหาทุกคน
จากการสอบถามภรรยาผู้สูญหาย ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้กระจายกันออกหาเก็บเห็ดในป่า แต่มีฝนตก ภรรยาจึงบอกผู้สูญหายว่า จะออกมาจากป่าก่อนเพื่อไปขยับรถ เกรงว่า รถจะติดหล่ม ซึ่งหลังจากนั้นก็แยกย้ายกัน และไม่พบตัวผู้สูญหายอีกเลย ซึ่งหลังจากการระดมค้นหาในวันนี้เสร็จแล้ว ช่วงเย็นหรือค่ำ ทีมค้นหาจะมาวางแผนกันต่อ ว่า มีแนวทางค้นหากันต่อยังไงในวันพรุ่งนี้ เพราะในพื้นที่นี้มีฝนตกแทบทุกวัน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่พบร่องรอยของผู้สูญหายเลยตลอดระยะเวลา 4 วันที่ทำการค้นหา