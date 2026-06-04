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ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – อดีตผู้ต้องขังวัย 40 ปี จับมือเพื่อนลงทุนเปิดแผงจำหน่ายทุเรียนจันทบุรีบริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทุเรียนก้ามโต” ด้วยรูปร่างกำยำและกล้ามแขนที่ได้จากการออกกำลังกายระหว่างอยู่ในเรือนจำ กลายเป็นจุดดึงดูดลูกค้า พร้อมรับประกันคุณภาพและความอร่อยในราคากิโลกรัมละ 120 บาท

วันนี้( 4 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณริมถนนโพธิ์พระยา–ท่าเรือ หน้าเรือนจำจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีแผงจำหน่ายทุเรียนจันทบุรีของอดีตผู้ต้องขัง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา โดยเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ภายใต้ชื่อ “ทุเรียนก้ามโต” พร้อมชูจุดเด่นด้านคุณภาพสินค้าและราคาที่เข้าถึงได้

อดีตผู้ต้องขังเจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ระหว่างถูกคุมขังได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพจากเรือนจำ ทั้งด้านการทำอาหาร การเป็นเชฟ และการค้าขาย เมื่อพ้นโทษออกมาจึงนำความรู้มาต่อยอดประกอบอาชีพ โดยร่วมลงทุนกับเพื่อนรับทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท พร้อมรับประกันคุณภาพ เนื้อดี รสชาติอร่อย ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

สำหรับที่มาของชื่อ “ทุเรียนก้ามโต” มาจากการออกกำลังกายและเล่นเวตสร้างกล้ามแขนระหว่างอยู่ในเรือนจำ จนมีรูปร่างแข็งแรงและกล้ามแขนใหญ่ จึงนำมาเป็นเอกลักษณ์สร้างการจดจำให้กับร้าน โดยเลือกถอดเสื้อโชว์กล้ามแขนขณะขายทุเรียน สร้างความสนใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ อดีตผู้ต้องขังรายดังกล่าวยังกล่าวขอบคุณ นายธิตินัย พาติกบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ด้านลูกค้าที่เดินทางมาซื้อทุเรียน กล่าวว่า ต้องการช่วยอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้อดีตผู้ต้องขังที่ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต อีกทั้งยังมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการส่งเสริมอาชีพของเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งนอกจากร้านจำหน่ายทุเรียนแล้ว ยังมีการสนับสนุนอาชีพอื่น ๆ อาทิ ร้านอาหาร คาร์แคร์ล้างรถ นักดนตรี และนักมวยไทย สร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีงานทำและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน.










ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท
ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท
ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท
ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท
ฮือฮา “ทุเรียนก้ามโต” อดีตผู้ต้องขังเปิดแผงขายหน้าเรือนจำอ่างทอง สร้างอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษ รับประกันความอร่อย กก.ละ 120 บาท
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