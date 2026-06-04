พ่อค้าแม่ค้าตลาดอ่างทองตื่นตัวสมัคร “ไทยช่วยไทยพลัส” คลังจังหวัดส่งทีมอำนวยความสะดวกถึงพื้นที่

อ่างทอง – พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” อย่างคึกคัก ขณะที่คลังจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับเรื่องและอำนวยความสะดวก พร้อมประสานธนาคารกรุงไทยเข้าดำเนินการรับสมัครให้ผู้ค้าถึงในพื้นที่
วันนี้( 4 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้า เพื่อติดตามความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โดย นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ คลังจังหวัดอ่างทอง นายรักศักดิ์ เทียนชัย นายอำเภอเมืองอ่างทอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ร่วมพบปะผู้ประกอบการภายในตลาด
จากการสำรวจพบว่า พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการใช้สิทธิเป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ค้าบางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่แสดงความสนใจและต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส
นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ คลังจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยมีการรับข้อมูลและบันทึกรายชื่อผู้สนใจไว้ เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ลงพื้นที่ให้บริการและดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ค้าโดยตรง
ด้าน นายไพบูลย์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ขณะที่ นางสาวอัญชลี กล่าวว่า ผู้ค้าที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว ขอให้รอการติดต่อกลับจากธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง โดยสำนักงานคลังจังหวัดจะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นมาตรการสำคัญในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในท้องถิ่น ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น