พลทหารสุดปลื้ม ผบ.มทบ.14 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวหลังทราบจากครูฝึกชีวิตสุดลำบาก

ศูนย์ข่าวศรีราชา -พลทหารสุดปลื้ม ผบ.มทบ.14 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว หลังทราบจากครูฝึกว่ามีฐานะยากจน ดำเนินชีวิตค่อนข้างลำบาก ไม่มีญาติมาเยี่ยมเพราะอยู่กับตาและยายที่กำลังป่วยหนัก ลั่นจากนี้ขอเรียนต่อให้จบ ม.6 เพื่อเข้าสอบเป็น นร.นายสิบ ตอบแทนกองทัพ -ผู้บังคับบัญชาไม่ทอดทิ้ง ด้าน ผบ.ยันสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเดินตามฝัน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ ( 4 มิ.ย.) พล.ต.ประเสริฐ ใจกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) พร้อมครูฝึกและชุดทหารผ่านศึก รวมทั้งพระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว พลทหาร ธีรยุทธ เจ็ดจันทึก หรือพลทหารเต้ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดวรพตรสังฆาวาส ม.5 ต. ตำบลบางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งจากครูฝึกว่าตั้งแต่ พลทหารนายดังกล่าวเข้ารับการฝึกไม่เคยมีญาติมาเยี่ยม
และเมื่อครูฝึก ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของพลทหารนายดังกล่าวก็พบว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ในภาพทรุดโทรม ซ้ำภายในบ้านยังมีเพียงยายที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และตาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยุ่ จึงนำเรื่องราวไปรายงานต่อ ผบ.มทบ.14
โดย พลทหารเต้ เล่าว่าตนเองได้อาศัยอยู่กับตาและยาย มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน กระทั่งได้คัดเลือกทหารและเข้ารับฝึก ส่วนสาเหตุที่ไม่มีใครมาเยี่ยมเพราะตาและยายป่วยหนัก เมื่อครูฝึกรับทราบจึงรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา และตนเองไม่เคยคิดว่า ผู้บังคับบัญชา จะเดินทางมาเยี่ยมตนด้วยตนเอง
และยังเผยทั้งน้ำตาอีกว่า รู้สึกปราบปลื้มใจที่ผู้ใหญ่ให้ความเมตตา ทำให้ตนเองมีความปรารถนาที่จะสอบเข้าเรียนต่อเป็นนายสิบ ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้ว ยังเป็นการตอบแทนความเมตตาที่ได้รับจากทางกองทัพ และผู้บังคับบัญชาอีกด้วย
ด้าน พล.ต.ประเสริฐ เผยว่าหลังได้รับรายงานจากครูฝึกว่า พลทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชามีฐานะยากจนและอาศัย อยู่กับตายายซึ่งป่วยหนัก จึงได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของใช้จำเป็นรวมทั้งถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวน 3,000 บาท มามอบให้ รวมทั้งยังถือโอกาสเข้าเยี่ยมคุณตาและคุณยาย
“ ในวันนี้คุณตาได้เดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาล จึงได้พบแค่เพียงคุณยายที่อยู่บ้านเพียงลำพัง และจากการตรวจสอบก็พบว่า พลทหารเต้ มีครอบครัวที่อยู่ในสภาพยากลำบาก มณฑลทหารบกที่ 14 จะไม่ทอดทิ้ง และจะสนับสนุนให้ได้เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนภายในค่ายทหารจนจบ ม.6 เพื่อจะได้สอบเข้าโรงเรียนนายสิบตามความฝัน เพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อไป” พล.ต.ประเสริฐ กล่าว