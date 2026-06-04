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“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - “สุชาติ” เปิดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 69 พร้อมชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ควบคู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

วันนี้( 4 มิ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2569 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณรงวิทย์
ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นกลไกทางการเงินสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังถือเป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญด้านการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาสู่การเป็น “สวนสัตว์สีเขียว” ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรและชุมชนสู่ความยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างนโยบายของภาครัฐกับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมุ่งยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าปรับปรุงระบบการเข้าถึงแหล่งทุนให้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

“เราต้องการเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบริบทของตนเองได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งประชาชน ชุมชน และระบบนิเวศของประเทศอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ทั้งนี้ การรวมพลังของทุกภาคส่วนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่ตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต










“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
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