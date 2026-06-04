“สุชาติ” เปิดกิจกรรม CSR ชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม หนุนทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมฉลอง 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “สุชาติ” เปิดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 69 พร้อมชูบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ควบคู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 48 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต้นแบบด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
วันนี้( 4 มิ.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2569 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณรงวิทย์
ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นกลไกทางการเงินสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังถือเป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญด้านการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาสู่การเป็น “สวนสัตว์สีเขียว” ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรและชุมชนสู่ความยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ
นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อมให้เป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างนโยบายของภาครัฐกับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมุ่งยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าปรับปรุงระบบการเข้าถึงแหล่งทุนให้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
“เราต้องการเปิดโอกาสให้องค์กร ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบริบทของตนเองได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งประชาชน ชุมชน และระบบนิเวศของประเทศอย่างยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว
ทั้งนี้ การรวมพลังของทุกภาคส่วนในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่ตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต