ศรีราชาจัดใหญ่ “Sriracha Pride 2026” ชูแนวคิด #WEAREMANY รวมพลังความหลากหลาย สร้างเมืองแห่งการยอมรับ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศรีราชาเตรียมจัดงาน “Sriracha Pride 2026” ภายใต้แนวคิด #WEAREMANY ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันของผู้คนทุกกลุ่มในสังคม ผ่านขบวนพาเหรดสร้างสรรค์ริมทะเลศรีราชา พร้อมกิจกรรมบันเทิง การแสดง และมินิคอนเสิร์ตจาก “เต๋า The Voice” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.ณ สวนสุขภาพเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันนี้ (4 มิ.ย.) ทพญ.ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดา นายกสมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชาและเกาะสีชัง นางอภิรดี บุญสม ประชาสัมพันธ์สมาคมท่องเที่ยวและบริการศรีราชาและเกาะสีชัง ในฐานะประธานจัดงาน Sriracha Pride 2026 พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉะอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปลัดอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา
นางอภิรดี ในฐานะประธานจัดงาน Sriracha Pride 2026 กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่กลางให้ผู้คนทุกกลุ่มได้ออกมาแสดงตัวตน ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายของเมืองศรีราชา
“เมื่อพูดถึงคำว่า Pride หลายคนอาจนึกถึงความหลากหลายทางเพศ แต่สำหรับ Sriracha Pride 2026 เราต้องการขยายความหมายให้กว้างกว่านั้น เพราะความหลากหลายเกิดขึ้นในทุกมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิต” นางอภิรดีกล่าว
สำหรับแนวคิด #WEAREMANY ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของงานและได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองศรีราชาได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีผู้คนจากหลากหลายภูมิหลังเข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน และสร้างครอบครัวร่วมกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของเมือง
“เราเชื่อว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นพลังที่ทำให้เมืองมีสีสัน มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง” นางอภิรดีกล่าว
ไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้ คือขบวนพาเหรดสร้างสรรค์จากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา โรงแรม สมาคมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจของตนเอง ผ่านขบวนเดินพาเหรดริมทะเลศรีราชา
นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดไม่ใช่จำนวนผู้เข้าร่วมงาน แต่เป็นภาพของผู้คนที่มีความแตกต่างสามารถเดินเคียงข้างกันได้อย่างภาคภูมิใจ และรู้สึกว่าเมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ของทุกคน
นอกจากนี้ Sriracha Pride 2026 ยังไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาใหม่ ๆ ในสังคม ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการเคารพซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
“เราอยากให้ทุกคนกลับบ้านพร้อมความรู้สึกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณมีคุณค่า และคุณมีที่ยืนในเมืองแห่งนี้” นางอภิรดีกล่าว
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Sriracha Pride 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ณ สวนสุขภาพเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการยอมรับ เคารพความแตกต่าง และเฉลิมฉลองความหลากหลายไปพร้อมกัน