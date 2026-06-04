หน่วยงานเกี่ยวข้องบนเกาะเสม็ดร่วมกำหนดมาตรการล้อมคอกเหตุร้าย -ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเกาะ

ระยอง - อุทยานฯเกาะเสม็ด ประชุมร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องล้อมคอกเหตุร้ายในพื้นที่ เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งกล้อง AI ตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือเช็กประวัติอาชญากรรมคนเข้าพื้นที่ ขึ้นทะเบียนแรงงาน สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
วันนี้ ( 4 มิ.ย.) นายลำยอง ศรีเสวก หัวหน้า อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด เป็นประธานประชุมหารือล้อมคอกป้องกันเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเสม็ด หลังมีเหตุนักท่องเที่ยวถูกคนร้ายพยายามขืนใจในาห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง บริเวณอ่าวช่อ โดยมี พ.ต.ท.สุธี ชื่นจิตต์ รอง ผกก.ป.สภ.เพ ,พ.ต.ท.อนาวิน เฟื่องอารมย์ สว. ตำรวจท่องเที่ยวระยอง ,นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง, นายพิศณุ เขมะพรรค์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เพ, ตำรวจท่องเที่ยวระยอง, ททท.สำนักงานระยอง, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง และผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ทบนเกาะเสม็ด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง
กระประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องการวางมาตรการป้องกันเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีมติที่จะยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยด้วยการคุมเข้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกเกาะเสม็ด โดยเฉพาะแรงงานที่ขึ้นมาทำงานในพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนประวัติก่อนทำงาน เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม ซ้ำรอยกรณีแรงงานที่พยายามขืนใจนักท่องเที่ยว
และในเบื้องต้นจะมีการตั้งศูนย์ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สภ.เพ ตำรวจท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง และผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วเกาะ
ขณะที่ พ.ต.ท.สุธี ชื่นจิตต์ รอง ผกก.ป.สภ.เพ เผยว่าในส่วนของ สภ.เพ ได้มีการติดตั้งกล้อง AI ที่บริเวณท่าเทียบเรือขึ้นเกาะเพื่อตรวจจับบุคคลที่มีหมายจับ หรือมีประวัติอาชญากรรมพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งหากพบจะแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์แจ้งเหตุของผู้ประกอบการรีสอร์ท ที่จะมีการตั้งขึ้นด้วยเพื่อเป็นมาตรการเสริมในการป้องกันเหตุร้าย รวมทั้งยังจะเพิ่มความถี่ในการตรวจตราจุดเสี่ยงบนเกาะโดยร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย