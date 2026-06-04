เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาร้อน!!?? “ส้ม”เปิดศึกแย่งคะแนนหมอนวดชายหาด ถูกจับโป๊ะแตกอ้างทะเบียนบ้านกลางแบบมั่วๆ ล่าสุดเสียงอ่อยแค่ได้ยิน ”เขาเล่าว่า”

ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่า กทม.และเลือกตั้งท้องถิ่นที่ กกต.ประกาศไว้คือวันอาทิตย์ที่28มิ.ย.พ.ศ.2559 ดูเหมือนว่าผู้สมัครทั้งแชมป์เก่าและบรรดาว่าที่ฯต่างเร่งหาเสียงงัดกลยุทธต่างๆออกมาอย่างถึงลูกถึงคนตามสไตล์การเมืองสนามใหญ่ เรียกว่าถอดแบบมากันเปี๊ยบ มีทั้งนโยบายขายฝันกับการสาดโคลนกล่าวหากันลอยๆไม่ต้องมีใบเสร็จ ไม่ต้องมีหลักฐานหรือที่มาที่ไปอะไรทั้งสิ้น
เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ก็เช่นกันศึกนี้กลายเป็นการช่วงชิงระหว่างแชมป์เก่าคือนายกฯเบียร์ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ จากกลุ่มรักพัทยาผู้สมัครหมายเลข 2 กับ”เจ็กวัฒน์”หรือนายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครหมายเลข2จากพรรคประชาชน เท่านั้นที่เหลือคือนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้สมัครหมายเลข 3 จากกลุ่มพัทยา2030น่าจะแผ่วไม่สามารถฝ่าคลื่นลมไปได้
ล่าสุดเกิดประเด็นร้อนในโลกโซเชียลฯอีกเมื่อนายยอดชาย พึ่งพร สส.พรรคประชาชน จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้สนับสนุนหาเสียงให้กับเจ็กวัฒน์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า “อาชีพสุจริตของคนหาเช้ากินค่ำที่ถูกนำมาเป็นตัวประกันทางการเมือง “หมอนวดชายหาด”กว่า300ชีวิตต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางเพื่อที่จะได้ใบอนุญาตหมอนวดชายหาดโดยสาธารณสุขเมือง และพวกเขากำลังโดนข่มขู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทุเรศ!!??
ปรากฏว่าหลังจากที่นายยอดชาย โพสต์ไปไม่นานมีทั้งผู้สนับสนุนกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยยืนยันว่ารายชื่อประชาชนที่อยู่ทะเบียนกลางไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ และมีการตอบโต้ สส.ยอดชายว่า เป็นข้อมูลเท็จมีความกำกวม เช่นอ้างว่ามีการบังคับหมอนวดชายหาดย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางไม่เป็นความจริง “เมืองพัทยาคัดเลือกเฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านในท้องถิ่นพัทยาอยู่แล้วเข้ามาอบรม ส่วนที่กล่าวหาว่าเป็นการกดขี่คนหาเช้ากินค่ำก็เป็นเพียงวาทะกรรมสร้างความแตกแยกเพราะเรื่องจริงคือกฏนี้มีขึ้นเพื่อปกป้องคนพัทยาไม่ให้คนต่างถิ่นจากทั่วประเทศมาแย่งอาชีพ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตหมดนวดชายหาดจะต้องผ่านการอบรมจนได้วุฒิบัตรก่อน
“สรุปคือบิดเบือนแทบยทุกตัวอักษรนี่ถ้าเป็น ส.ส.จังหวัดอื่นยังพออ้างว่าไม่รู้ได้แต่ ส.ส.ยอดชายเป็น ส.ส.พื้นที่แต่กลับไม่รู้อะไรเลย แปลกมาก”
ขณะที่ส.ส.ยอดชาย ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งว่าทราบดีประชาชนมีรายชื่อในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งและมิได้เขียนข้อความให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้และหากินอยู่บริเวณชายหาดเขาเล่าให้ฟังว่าการต่อใบอนุญาตถูกหยิบยกขึ้นมาทำนองหากผลเลือกตั้งไม่เป็นใจอาจส่งผลไปถึงการต่อใบอนุญาตนวดชสายหาดก็เป็นได้
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้ประกอบอาชีพหมอนวดชายหาดพัทยา สองสามรายต่างยืนยันคล้ายกันว่าที่ผ่านมาได้รับการเอาใจใส่จากเมืองพัทยาเป็นอย่างดี มีกิจกรรม อบรมแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆตลอด อาชีพหมดนวดชายหาดช่วง 4 ปีที่ผ่านมาถือว่าพอเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนไม่ตกระกำลำบาก ไม่มีใครมาแย่งอาชีพได้เพราะมีกติกาชัดเจนคิดว่านักการเมืองเขาหาเสียงแข่งกันมากกว่า