เชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองประจำปี69 เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุข ปัดเป่าสิ่งร้ายตามความเชื่อล้านนา

เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯ เชียงใหม่นำประกอบพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองประจำปี 2569 พร้อมกัน 10 จุดรอบเขตกำแพงเมืองเก่า สืบทอดประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อล้านนาตั้งแต่โบราณ
วันนี้ (4 มิ.ย. 69) เวลา 09.39 น. ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2569 เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชน ขอพรให้ประสบแต่เรื่องดี ๆ และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เหนือ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิ.ย.69
ทั้งนี้“พิธีสืบชะตาเมือง”ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 10 จุด คือบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก บริเวณแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง และที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (กลางเวียง) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง โดยจุดพลุให้สัญญาณพิธี จากบริเวณกลางเวียง เพื่อส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทุกจุดบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธี
สำหรับ เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ที่พญามังรายมหาราช ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1839 โดยมีพญารามคำแหงมหาราชแห่งนครสุโขทัย และพญางำเมืองแห่งนครพะเยา ผู้เป็นเป็นสหาย ให้คำปรึกษา ซึ่งสร้างขึ้นโดยลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ คือ คัมภีร์มหาทักษา ประกอบด้วย บริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง และกาลกิณีเมือง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมประเพณี และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย