โรงพยาบาลขอนแก่นยอมรับผิด เหตุพยาบาลฉีดน้ำเกลือให้คนไข้ผิดคน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - โรงพยาบาลขอนแก่น ยอมรับผิดขอโทษคนไข้ หลังพยาบาลฉีดน้ำเกลือให้คนไข้ผิดคน เหตุชื่อเหมือนกัน ระบุไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมมีบทลงโทษ
จากเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ธนพล อธิพัฒน์ปภากร” โพสต์ภาพตัวเองซึ่งรอเข้ารับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น (รพ.ศูนย์ขอนแก่น) พร้อมระบุข้อความในโพสต์ว่า “ซวยเลยมารักษาอย่างหนึ่งพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อมาฉีดให้ รอคำชี้แจงครับ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ผมก็บอกแล้วไม่ใช่นามสกุลผม“ ซึ่งทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยหลายคนมีความเป็นห่วงและแนะนำให้ผู้ป่วยพูดคุยกับทางโรงพยาบาลให้ชัดเจนว่าเป็นยาอะไรและเป็นอันตรายหรือไม่ ไม่ควรมาโพสต์เพราะอาจทำให้กลายเป็นกรณีฟ้องร้องกันได้
ล่าสุดวันนี้ (4 มิ.ย.) ที่อาคาร 298 เตียง ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมนายธนพล อธิพัฒน์ปภากร อายุ 48 ปี ชาวตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบกระเช้าเพื่อแทนคำขอโทษ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนสร้างความวิตกให้แก่ตัวนายธนพล
นายแพทย์ ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลได้ตรวจแล้วพบว่าเป็นการฉีดน้ำเกลือให้กับคนไข้จริง แต่เป็นการฉีดผิดคนซึ่งมีชื่อเหมือนกัน ซึ่งน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในร่างกาย ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใด ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว เมื่อผลสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะต้องมีบทลงโทษพยาบาลด้วย
กระบวนการฉีดยานั้น การฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนที่จะฉีดยาตามเข้าไป เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการฉีดน้ำเกลือเข้าไปจริง ซึ่งเป็นน้ำเกลือที่ใช้ในคนไข้ทั่วไป แต่เป็นการฉีดผิดคน ทางโรงพยาบาลขอนแก่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ด้านนายธนพล อธิพัฒน์ปภากร คนไข้บอกว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็ตกใจ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการฉีดยาผิดชนิดเข้าร่างกาย แต่เมื่อโรงพยาบาลขอนแก่นยืนยันว่าเป็นน้ำเกลือ ตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาก ต่างจากเมื่อวานนนี้ที่ตนตกใจเพราะเกรงจะได้รับอันตราย เนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูลูกและครอบครัว ที่จริงโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่ดีอีกแห่งหนึ่งจึงเลือกมารักษาตัว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานยอมรับว่าตกใจมาก แต่หากเจ็บป่วยก็จะกลับมารักษาอีก