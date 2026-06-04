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(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุโขทัย - คึกคักทั้งวัน มากันแทบทุกหมู่บ้านทั้งอำเภอแล้ว..ชาวบ้านแห่หิ้วไก่ย่าง หัวหมู เครื่องเซ่นไหว้ บ้างมาร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ริมทางบ้านโคกกระเชิง คีรีมาศ สุโขทัย หลังให้โชคถูกหวยได้เงินกันหลักหมื่นหลักแสน เผยเริ่มจากคนมากันไม่กี่คน เพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพัน ยิ่งหลังเมษาฯ 69 คนถูกรางวัลยกหมู่บ้านยิ่งมากันเยอะ



ตั้งแต่เดือนเมษายน 69 เป็นต้นมา ทุกวัน..ที่หมู่ 8 บ้านโคกกระเชียง ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ได้มีประชาชนจำนวนมากพากันนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งหัวหมู ไก่ย่าง ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง แว่นตา รองเท้าแตะ และชุดไทย มาถวายแก้บน “ย่าตะโกเงิน” หลังให้โชคชาวบ้านถูกหวยงวดที่ผ่านมา ได้เงินหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท

“เจ๊หน่อย” เจ้าของร้านอาหารใน อ.คีรีมาศ ก็มาแก้บนด้วยการร้องเพลง โดยเปิดคาราโอเกะในโทรศัพท์มือถือ ยืนร้อง 3 เพลงรวด ซึ่งเธอบอกว่า งวดที่ผ่านมาโชคดีได้เงิน 40,000 บาท เพราะเห็นตัวเลขจาก “ย่าตะโกเงิน” ต้นนี้

แล้วยังมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านป้อม อ.คีรีมาศ มาร่ายรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ด้วยเช่นกัน เนื่องจากได้โชคถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569

ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ตะโกต้นนี้อายุประมาณ 3 ปีกว่าๆ ลักษณะแปลก คือมีใบสีขาวโพลนทั้งต้น เชื่อว่ามี “ย่าตะโกเงิน” อายุ 105 ปี สิงสถิตอยู่ จากคนไม่กี่คนที่แวะมากราบไหว้ กลายเป็นหลักร้อยหลักพัน ก่อนจะโด่งดังในเดือนเมษายน 2569 เพราะถูกหวยกันทั้งหมู่บ้าน ทำให้มีคนแห่มาแก้บน และขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย

นอกจากต้นตะโกที่มีใบสีขาวโพลน ว่าแปลกแล้ว ต้นไม้บริวารที่ขึ้นอยู่ข้างๆ อย่าง ต้นแคนา ต้นกะทกรก จากปกติใบจะสีเขียว จู่ๆ ก็กลับกลายมีใบเป็นสีขาวด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นเรื่องแปลกอย่างมาก






(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง
(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง
(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง
(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง
(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง
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