(คลิป)คึกคักทั้งวัน! ชาวบ้านหิ้วหัวหมู ไก่ย่าง ร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ให้โชคต่อเนื่อง

สุโขทัย - คึกคักทั้งวัน มากันแทบทุกหมู่บ้านทั้งอำเภอแล้ว..ชาวบ้านแห่หิ้วไก่ย่าง หัวหมู เครื่องเซ่นไหว้ บ้างมาร้องรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ริมทางบ้านโคกกระเชิง คีรีมาศ สุโขทัย หลังให้โชคถูกหวยได้เงินกันหลักหมื่นหลักแสน เผยเริ่มจากคนมากันไม่กี่คน เพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพัน ยิ่งหลังเมษาฯ 69 คนถูกรางวัลยกหมู่บ้านยิ่งมากันเยอะ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 69 เป็นต้นมา ทุกวัน..ที่หมู่ 8 บ้านโคกกระเชียง ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ได้มีประชาชนจำนวนมากพากันนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งหัวหมู ไก่ย่าง ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง แว่นตา รองเท้าแตะ และชุดไทย มาถวายแก้บน “ย่าตะโกเงิน” หลังให้โชคชาวบ้านถูกหวยงวดที่ผ่านมา ได้เงินหลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
“เจ๊หน่อย” เจ้าของร้านอาหารใน อ.คีรีมาศ ก็มาแก้บนด้วยการร้องเพลง โดยเปิดคาราโอเกะในโทรศัพท์มือถือ ยืนร้อง 3 เพลงรวด ซึ่งเธอบอกว่า งวดที่ผ่านมาโชคดีได้เงิน 40,000 บาท เพราะเห็นตัวเลขจาก “ย่าตะโกเงิน” ต้นนี้
แล้วยังมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านป้อม อ.คีรีมาศ มาร่ายรำแก้บน “ย่าตะโกเงิน” ด้วยเช่นกัน เนื่องจากได้โชคถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ตะโกต้นนี้อายุประมาณ 3 ปีกว่าๆ ลักษณะแปลก คือมีใบสีขาวโพลนทั้งต้น เชื่อว่ามี “ย่าตะโกเงิน” อายุ 105 ปี สิงสถิตอยู่ จากคนไม่กี่คนที่แวะมากราบไหว้ กลายเป็นหลักร้อยหลักพัน ก่อนจะโด่งดังในเดือนเมษายน 2569 เพราะถูกหวยกันทั้งหมู่บ้าน ทำให้มีคนแห่มาแก้บน และขอโชคลาภกันไม่ขาดสาย
นอกจากต้นตะโกที่มีใบสีขาวโพลน ว่าแปลกแล้ว ต้นไม้บริวารที่ขึ้นอยู่ข้างๆ อย่าง ต้นแคนา ต้นกะทกรก จากปกติใบจะสีเขียว จู่ๆ ก็กลับกลายมีใบเป็นสีขาวด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นเรื่องแปลกอย่างมาก