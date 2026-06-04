ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชแห่ยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตามหลักเกณฑ์ใหม่แน่นธนาคาร

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชแห่ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามหลักเกณฑ์ใหม่คึกคักเนืองแน่น 3 ธนาคารรัฐ ทั้งกรุงไทย ธ.ก.ส. และออมสิน
วันนี้ (4 มิ.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารหลายแห่งใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยเดินทางมาเข้ารับบริการยืนยันตัวตน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคัดกรองจาก "เกณฑ์รายได้ครอบครัว" มาเป็น "เกณฑ์รายบุคคล" อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้มีสิทธิเดิมทุกคน จะต้องมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิกันใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่พุ่งเป้าให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้รับการช่วยเหลือ
โดยบรรยากาศที่ธนาคารออมสิน สาขาพิมาย พบว่ามีผู้มีรายๆด้น้อยเดินทางมารอเข้ารับบริการกันตั้งแต่เช้า ก่อนที่ธนาคารจะเปิดทำการ ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาพิมาย ก็มีประชาชนและผู้มีรายได้น้อยมารอรับบริการกันจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ รปภ.ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวและดูแลความเรียบร้อยก่อนธนาคารเปิดให้บริการ
นายภานุเดช กลางพิมาย เจ้าหน้าที่ รปภ.ของธนาคารฯ บอกว่า มีประชาชนมารับบัตรคิวตั้งแต่เช้า ประมาณ 60-70 คิวแล้ว ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า ที่จะต้องมารับการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนกันใหม่ ส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รอดำเนินการหลังจากนี้ไปก่อน
ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพิมาย พบว่ามีผู้มีรายได้น้อยมารอต่อคิวที่ด้านหน้าธนาคารเป็นจำนวนมาก และหนาแน่นกว่าธนาคารอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพราะกลัวคิวยาว พอเวลา 08.00 น. ทางธนาคารได้เปิดประตูให้เข้าไปด้านในตามลำดับคิว เพื่อรอรับบริการคัดกรองตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นและยืนยันตัวตน
เมื่อสอบถาม นางหวัน ทองบุญ อายุ 75 ปี ชาวบ้านพุทรา ม.17 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่มารอรับบริการ บอกว่า วันนี้นำบัตรคนจนใบเก่ามาให้ทางธนาคารตรวจสอบ เพื่อจะยืนยันตัวตนว่า เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจริงๆ แก่แล้ว ทำงานอะไรไม่ไหว จึงไม่มีรายได้ อยากจะได้รับสิทธิช่วยเหลืออีกจึงรีบเดินทางมายืนยันตัวตนที่ธนาคารฯ ตั้งแต่เช้า
ด้านนางทัศทนา พรีบัตร อายุ 72 ปี ชาวบ้าน ม.17 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บอกว่า วันนี้นำบัตรคนจนรุ่นเก่ามายืนยันตัวตนกับทางธนาคาร ตนไม่ได้ทำงานอะไร อยู่บ้านเฉยๆ เพราะแก่แล้ว แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิใหม่ยุ่งยากมาก ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ตนก็ทำไม่เป็น จึงต้องเดินทางมาให้ธนาคารทำให้
ส่วนนางถุง ตลินนา อายุ 78 ปี ชาวบ้านโนนกระเพรา ม.15 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บอกว่า มาทำบัตรคนจน ซึ่งตนเคยมีบัตรนี้อยู่แล้ว ทราบข่าวว่าจะต้องมาลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิใหม่ จึงรีบให้ลูกสาวพามาทำเรื่องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง